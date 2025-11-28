Квартири за ціною машини: як живе одне з найдивніших міст на Землі (фото)

У крихітному місті Віттієр, захованому серед льодовиків і гір Аляски, повсякденність виглядає зовсім інакше, ніж у звичних населених пунктах. Тут близько 75% людей живуть в одному 14-поверховому будинку, а квартири коштують дешевше за вживану машину.

36-річна Джеймі Лоан розповіла, як вона вже сім років живе в цьому незвичайному місті разом із чоловіком і чому по-справжньому полюбила місце, яке багатьом здається надто холодним, темним та ізольованим. Про це пише Mirror.

Віттієр — населений пункт із 270 жителями, і більша частина з них мешкає в житловому комплексі Begich Towers (BTI), побудованому 1957 року для американських військових. У ньому розташовано 150 квартир, маленький магазин і поштовий пункт. Решта 25% живуть в іншому житловому блоці біля води. Джеймі з чоловіком купили там квартиру всього за 15 000 фунтів стерлінгів (837 тисяч гривень).

З жовтня по травень Віттієр порожніє: туристи їдуть, магазини зачиняються, а жителі залишаються майже на самоті. Температура опускається до -20°C, а дороги можуть бути завалені до 12 метрів снігу. Щоб купити продукти або потрапити до лікаря, доводиться їхати в Анкоридж цілу годину. Але й це є ризиком, адже дорога проходить через довгий тунель, що зачиняється вночі.

"Якщо прийом у лікаря вранці, доводиться їхати напередодні і ночувати в місті", — пояснює Джеймі.

36-річна Джеймі Лоан та її чоловік Фото: SWNS

Видання зазначає, що нещодавно в аварії на дорозі загинули троє місцевих жителів, а Лоан зізналася, що тепер їздить до великого міста не частіше, ніж двічі на місяць. З листопада по березень сонце за горою майже не показує себе — справжня полярна напівтемрява. Але Джеймі каже, що її це не пригнічує.

"Іноді ми бачимо неймовірне північне сяйво. Ніяке денне світло цього не замінить", — каже дівчина.

Взимку жителі катаються на лижах, ковзанах, санчатах і навіть добираються до роботи на снігоходах. Місцева школа пов'язана з BTI критим переходом, і учням не потрібно виходити на мороз і вітер. Хоча в навчальному закладі всього 60 дітей, їм доступне рідкісне для маленького міста: походи на каяках, кемпінг, лижі, ролики, снігоступи, фінські сани. Спорядження школа видає безплатно.

Взимку жителі катаються на лижах, ковзанах, санчатах і навіть добираються до роботи на снігоходах Фото: SWNS

З травня по вересень Віттієр оживає. До міста підходять круїзні лайнери, відкриваються магазини та кафе. Туристів приваблюють спостереження за дикою природою, каякінг, гідроцикли та гірські стежки. Влітку багато жителів підробляють у сфері туризму, а взимку відпочивають.

"Це робить життя тут по-справжньому веселим. У нас багато вільного часу, якого немає у людей, що працюють цілий рік", — каже Джеймі.

Незважаючи на суворий клімат та ізоляцію, дівчина вважає Віттієр одним із найтепліших місць в емоційному сенсі.

"Ми проводимо свята разом — їмо, сміємося, діти співають караоке. У нас є те, чого зараз рідко зустрінеш — справжня спільнота", — додає вона.

