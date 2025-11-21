Крупные американские города могут оказаться под водой: исследователи NASA (фото)

Анализ спутниковых снимков высокого разрешения показал, что крупные прибрежные мегаполисы такие, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, буквально погружаются в землю быстрее, чем считалось ранее.

Исследователи NASA представили данные, которые вызвали настоящий тревожный отклик у экологов и жителей западного побережья США. Об этом TCD.

Научная группа NASA опубликовала в январе 2024 года результаты восьмилетнего анализа, проведенного на основе спутниковых наблюдений с 2015 по 2023 год. Исследование фокусировалось на вертикальных движениях земной поверхности, как подъемах, так и проседаниях.

Ключевые выводы оказались пугающими:

прибрежная зона Калифорнии активно проседает;

почти 70% жителей штата проживают в районах, подверженных этому процессу;

в комбинации с ускоренным повышением уровня моря оседание может ускориться более чем в два раза в ближайшие 25 лет;

реальная скорость погружения ряда районов Лос-Анджелеса и Сан-Франциско существенно выше, чем показывали предыдущие прогнозы.

Відео дня

Ученые отмечают прямую связь между проседанием и забором грунтовых вод, процессом антропогенного происхождения. Из-за интенсивного использования водоносных слоев земля теряет устойчивость и начинает опускаться.

Карта с наиболее пострадавшими территориями, отмеченными синим цветом Фото: NASA

Издание отмечает, что с изменением климата растет уровень мирового океана и учащаются экстремальные погодные явления. На этом фоне проседание земель делает прибрежные зоны особенно уязвимыми. Специалист NASA Александр Хандвергер подчеркнул, что зона риска расширяется, а скорость изменений уже достаточна, чтобы создавать угрозу для людей и инфраструктуры: от дорог и домов до водопроводных систем.

Тектонические сдвиги существовали всегда, но именно человеческая деятельность, по данным ученых, усиливает и ускоряет опасные процессы, из-за которых крупные американские города могут оказаться под водой.

Авторы исследования настаивают, что необходимо обновить методы оценки подъема и понижения уровня моря, чтобы планы территориального развития и защиты прибрежных зон отражали реальную скорость изменений.

Ранее Фокус сообщал, что женщина провела ночь в доме, который дрейфует среди айсбергов. Она поделилась опытом полного уединения и созерцания северного сияния.

Также стало известно, как живет город, в котором исчезает солнце. В одном уголке планеты наступление зимы означает не просто короткие дни, а полную тьму на протяжении почти двух месяцев. Речь идет об Уткиагвике (самый северный город США), ранее известном как Барроу.