Два месяца тьмы: как живет город, в котором исчезает солнце (видео)

В одном уголке планеты наступление зимы означает не просто короткие дни, а полную тьму на протяжении почти двух месяцев. Речь идет об Уткиагвике (самый северный город США), ранее известном как Барроу.

В нем проживает менее 5 тысяч человек, и каждый год они переживают длительную полярную ночь, когда солнце скрывается за горизонтом с середины ноября по конец января. Об этом пишет Lad Bible.

В 2025 году солнце ушло из Уткиагвика 18 ноября в 13:36, и жители вновь увидят дневной свет только 22 января. Такое явление объясняется наклоном Земли. Наша планета отклонена на 23,5 градуса, и в зимние месяцы Северное полушарие "отворачивается" от Солнца. Уткиагвик расположен так близко к полюсу, что вся зима проходит без единого солнечного луча.

Интересно, что летом в городе наступает противоположная крайность: около 80 дней подряд здесь светит полуночное солнце. Жители живут при круглосуточном освещении до августа и этот режим, по словам многих, гораздо сильнее сбивает организм, чем зимняя тьма.

Пост об Уткиагвике вызвал оживленное обсуждение в Reddit. Многие удивились, узнав, что город почти два месяца живет в кромешной темноте.

"В городе около 80 дней подряд длится полуночное солнце, затем оно исчезает с ноября по январь. Представляю, как это влияет на организм… хотя мне было бы любопытно испытать это лично", — написал один из пользователей.

Другой, уже живущий на Аляске, признался, что ему труднее дается не темнота, а бесконечный дневной свет.

"Летом сложно заснуть, забываешь, который час, а в 11 вечера продолжаешь работать во дворе. Зимой наоборот же темно, уютно, и сплю лучше всего именно в этот сезон", — отметил он.

