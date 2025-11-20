Два місяці темряви: як живе місто, в якому зникає сонце (відео)

В одному куточку планети настання зими означає не просто короткі дні, а повну темряву впродовж майже двох місяців. Йдеться про Уткіагвік (найпівнічніше місто США), раніше відоме як Барроу.

У ньому проживає менш ніж 5 тисяч осіб, і щороку вони переживають тривалу полярну ніч, коли сонце ховається за горизонтом із середини листопада до кінця січня. Про це пише Lad Bible.

У 2025 році сонце пішло з Уткіагвіка 18 листопада о 13:36, і жителі знову побачать денне світло тільки 22 січня. Таке явище пояснюється нахилом Землі. Наша планета відхилена на 23,5 градуса, і в зимові місяці Північна півкуля "відвертається" від Сонця. Уткіагвік розташований так близько до полюса, що вся зима проходить без жодного сонячного променя.

Цікаво, що влітку в місті настає протилежна крайність: близько 80 днів поспіль тут світить опівнічне сонце. Мешканці живуть за цілодобового освітлення до серпня і цей режим, за словами багатьох, набагато сильніше збиває організм, ніж зимова темрява.

Влітку в місті настає протилежна крайність: близько 80 днів поспіль тут світить опівнічне сонце Фото: YouTube

Пост про Уткіагвік викликав жваве обговорення в Reddit. Багато хто здивувався, дізнавшись, що місто майже два місяці живе в непроглядній темряві.

"У місті близько 80 днів поспіль триває опівнічне сонце, потім воно зникає з листопада по січень. Уявляю, як це впливає на організм... хоча мені було б цікаво випробувати це особисто", — написав один із користувачів.

Інший, що вже живе на Алясці, зізнався, що йому важче дається не темрява, а нескінченне денне світло.

"Влітку складно заснути, забуваєш, котра година, а об 11-й вечора продовжуєш працювати у дворі. Взимку навпаки ж темно, затишно, і сплю найкраще саме в цей сезон", — зазначив він.

