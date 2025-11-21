Великі американські міста можуть опинитися під водою: дослідники NASA (фото)

Аналіз супутникових знімків з високою роздільною здатністю засвідчив, що великі прибережні мегаполіси, такі як Лос-Анджелес і Сан-Франциско, буквально занурюються в землю швидше, ніж вважалося раніше.

Дослідники NASA представили дані, які викликали справжній тривожний відгук в екологів і жителів західного узбережжя США. Про це TCD.

Наукова група NASA опублікувала в січні 2024 року результати восьмирічного аналізу, проведеного на основі супутникових спостережень з 2015 по 2023 рік. Дослідження фокусувалося на вертикальних рухах земної поверхні, як підйомах, так і просіданнях.

Ключові висновки виявилися лякаючими:

прибережна зона Каліфорнії активно просідає;

майже 70% жителів штату проживають у районах, схильних до цього процесу;

у комбінації з прискореним підвищенням рівня моря осідання може прискоритися більш ніж удвічі в найближчі 25 років;

реальна швидкість занурення низки районів Лос-Анджелеса і Сан-Франциско істотно вища, ніж показували попередні прогнози.

Відео дня

Учені відзначають прямий зв'язок між просіданням і забором ґрунтових вод, процесом антропогенного походження. Через інтенсивне використання водоносних шарів земля втрачає стійкість і починає опускатися.

Карта з найбільш постраждалими територіями, позначеними синім кольором Фото: solar-system

Видання зазначає, що зі зміною клімату зростає рівень світового океану і частішають екстремальні погодні явища. На цьому тлі просідання земель робить прибережні зони особливо вразливими. Фахівець NASA Александр Хандвергер наголосив, що зона ризику розширюється, а швидкість змін уже достатня, щоб створювати загрозу для людей та інфраструктури: від доріг і будинків до водопровідних систем.

Тектонічні зсуви існували завжди, але саме людська діяльність, за даними вчених, посилює і прискорює небезпечні процеси, через які великі американські міста можуть опинитися під водою.

Автори дослідження наполягають, що необхідно оновити методи оцінки підйому і зниження рівня моря, щоб плани територіального розвитку і захисту прибережних зон відображали реальну швидкість змін.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка провела ніч у будинку, який дрейфує серед айсбергів. Вона поділилася досвідом повного усамітнення і споглядання північного сяйва.

Також стало відомо, як живе місто, в якому зникає сонце. В одному куточку планети настання зими означає не просто короткі дні, а цілковиту темряву протягом майже двох місяців. Йдеться про Уткіагвік (найпівнічніше місто США), раніше відоме як Барроу.