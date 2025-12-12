Мужчина проснулся и обнаружил у дома 135-метровый корабль (фото)

Житель Норвегии Йохан Хельберг начал утро, встретив неожиданного "гостя". Огромный контейнеровоз сел на мель и остановился всего в нескольких метрах от его дома.

Инцидент произошел в мае около 05:00 утра по местному времени в районе Бюнесет, недалеко от Тронхейма. Об этом случае вспоминает Фокус со ссылкой на BBC.

Судно длиной 135 метров двигалось через Тронхеймский фьорд, когда по неизвестной причине сбилось с курса и направилось прямо к берегу.

Сам хозяин дома даже не сразу понял, что случилось. Его разбудил встревоженный сосед, наблюдавший, как корабль на полной скорости приближается к суше.

"Звонок в дверь прозвучал в то время, когда я вообще не люблю открывать дверь. Я подошел к окну и был просто ошеломлен. Мне пришлось сильно наклонить голову, чтобы увидеть верх корабля. Это выглядело нереально", — рассказывал Хельберг.

Вид с воздуха на контейнеровоз, севший на мель у берега Тронхеймского фьорда в Норвегии Фото: Jam Press

По словам мужчины, если бы судно остановилось всего на несколько метров южнее, оно могло бы врезаться прямо в спальню. При этом сам момент столкновения он проспал.

Сосед Йостейн Йоргенсен рассказал, что его разбудил громкий шум, и он бросился к дому Хельберга, опасаясь худшего. Однако на звонки в дверь никто не отвечал, связаться удалось только по телефону.

Контейнеровоз NCL Salten под кипрским флагом перевозил экипаж из 16 человек и следовал в сторону Оркангера. В результате происшествия никто не пострадал.

Представители компании-оператора назвали случившееся "серьезным инцидентом" и подчеркнули, что главным остается отсутствие жертв.

Любопытно, что, по сообщениям, это не первый подобный случай с этим судном. В 2023 году оно уже садилось на мель, но тогда смогло выбраться самостоятельно.

"Это очень крупный и необычный новый сосед. Но, надеюсь, он скоро исчезнет", — сам Йохан Хельберг отнесся к ситуации с иронией.

