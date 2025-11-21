Девушка рассказала, как она жила на круизном лайнере за $5 в день (фото, видео)

26-летняя сотрудница Royal Caribbean Элли Керр показала, что работа на борту может быть не только захватывающей, но и экономной. Благодаря условиям для экипажа ее ежедневные расходы не превышают 5 долларов.

Работа на круизном лайнере может быть не только захватывающей, но и невероятно экономной. Об этом рассказала сотрудница Royal Caribbean, которая тратит меньше 5 фунтов стерлингов в день, работая на одном из крупнейших судов компании. Об этом пишет Lad Bible.

Американка Элли Керр, известная в соцсетях как Wanderlust Alley, работает капитаном танцевальной команды и генеральным менеджером на лайнере Liberty of the Seas. Судно вмещает почти 5000 пассажиров и обслуживается экипажем в 1300 человек — от барменов и артистов до сотрудников, отвечающих за уборку и организацию шоу.

Элли активно делится жизнью в океане в Instagram и TikTok, где рассказывает, как совмещает руководство постановками, продюсирование, репетиции с артистами и участие в живых шоу для гостей.

По словам девушки, экономия стала возможна благодаря условиям, которые предоставляет компания. Членам экипажа не нужно платить за жилье. Им выделяют собственные каюты, а также обеспечивают бесплатную еду и напитки в буфетах, доступных для персонала.

"Мне не нужно думать об аренде и продуктах. Это делает жизнь более устойчивой и предсказуемой. На суше артистам приходится работать на десяти разных работах сразу, чтобы выжить", — призналась американка.

Жизнь на лайнере позвлила девушке откладывать значительную часть дохода Фото: Instagram

Работница рассказала, что ее каюта оборудована собственной ванной комнатой, что считается роскошью по меркам круизного персонала.

Фактически, единственная регулярная статья ее расходов составляет около 5 долларов (примерно 211 гривен) за уборку. Платить дополнительно нужно только в том случае, если она решит поужинать в одном из специализированных ресторанов лайнера. Но, по словам Элли, бесплатного шведского стола для команды более чем достаточно, чтобы не оставаться голодной и при этом экономить.

26-летняя бывшая сотрудница Диснейленда добавляет, что работа артисткой редко приносит стабильный доход на суше. Многие совмещают танцы с работой в кофейне или розничных магазинах.

Именно поэтому жизнь на лайнере стала для нее способом одновременно развиваться в индустрии развлечений и откладывать значительную часть дохода, которую она планирует потратить на дальнейшие путешествия по миру.

