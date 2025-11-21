Дівчина розповіла, як вона жила на круїзному лайнері за $5 на день (фото, відео)

26-річна співробітниця Royal Caribbean Еллі Керр показала, що робота на борту може бути не тільки захопливою, а й економною. Завдяки умовам для екіпажу її щоденні витрати не перевищують 5 доларів.

Робота на круїзному лайнері може бути не тільки захопливою, а й неймовірно економною. Про це розповіла співробітниця Royal Caribbean, яка витрачає менше 5 фунтів стерлінгів на день, працюючи на одному з найбільших суден компанії. Про це пише Lad Bible.

Американка Еллі Керр, відома в соцмережах як Wanderlust Alley, працює капітаном танцювальної команди та генеральним менеджером на лайнері Liberty of the Seas. Судно вміщує майже 5000 пасажирів і обслуговується екіпажем з 1300 осіб — від барменів і артистів до працівників, які відповідають за прибирання та організацію шоу.

Еллі активно ділиться життям в океані в Instagram і TikTok, де розповідає, як поєднує керівництво постановками, продюсування, репетиції з артистами та участь у живих шоу для гостей.

За словами дівчини, економія стала можлива завдяки умовам, які надає компанія. Членам екіпажу не потрібно платити за житло. Їм виділяють власні каюти, а також забезпечують безкоштовну їжу та напої в буфетах, доступних для персоналу.

"Мені не потрібно думати про оренду та продукти. Це робить життя більш стійким і передбачуваним. На суші артистам доводиться працювати на десяти різних роботах одразу, щоб вижити", — зізналася американка.

Життя на лайнері дозволило дівчині відкладати значну частину доходу Фото: Instagram

Працівниця розповіла, що її каюта обладнана власною ванною кімнатою, що вважається розкішшю за мірками круїзного персоналу.

Фактично, єдина регулярна стаття її витрат становить близько 5 доларів (приблизно 211 гривень) за прибирання. Платити додатково потрібно тільки в тому випадку, якщо вона вирішить повечеряти в одному зі спеціалізованих ресторанів лайнера. Але, за словами Еллі, безкоштовного шведського столу для команди більш ніж достатньо, щоб не залишатися голодною і при цьому економити.

26-річна колишня співробітниця Діснейленду додає, що робота артисткою рідко приносить стабільний дохід на суші. Багато хто поєднує танці з роботою в кав'ярні або роздрібних магазинах.

Саме тому життя на лайнері стало для неї способом одночасно розвиватися в індустрії розваг і відкладати значну частину доходу, яку вона планує витратити на подальші мандрівки світом.

