Працівниця круїзного лайнера розкрила, скільки заробляють члени екіпажу (відео)

Колишня працівниця Royal Caribbean і творець контенту Еллі Керр розповіла про складну фінансову реальність, з якою стикаються багато танцюристів і артистів під час роботи на круїзних лайнерах.

Related video

У своєму відеоролику на YouTube-каналі Wanderlust Alley Керр поділилася досвідом роботи професійним капітаном танцювальної групи і генеральним менеджером на борту "Liberty of the Seas".

За її словами, базова зарплата танцівниці-вокалістки становила близько 3800 доларів (приблизно 156 тисяч гривень) на місяць, а після додаткових обов'язків сягала 6500 доларів (268 тисяч гривень).

Однак не всі її колеги могли похвалитися такими доходами. Багато артистів, перебуваючи на репетиціях на суші, отримували лише 300 доларів (12 тисяч гривень) на тиждень. При цьому їм доводилося оплачувати продукти, транспорт і побутові витрати, що в підсумку перетворювало зарплату на "чистий збиток".

"Для багатьох танцюристів це реально мінус. Навіть якщо житло надають, воно не покриває інші витрати: їжу, Uber, засоби для чищення", — пояснила Еллі.

Керр поділилася досвідом роботи професійним капітаном танцювальної групи Фото: YouTube

Додаткові виплати на лайнерах:

Fly Pay — близько 450 доларів на місяць за повітряні ролі.

Оплата за дублерів — приблизно 180 доларів на місяць за кожну підготовлену позицію. Еллі отримувала вдвічі більше, оскільки поєднувала ролі, плюс додатково 100 доларів за кожен виступ.

Танцювальний капітан Pay — за керівництво репетиціями й контроль якості.

Оплата менеджера компанії — близько 1200 доларів на місяць за адміністративні та управлінські обов'язки.

За словами Керр, її загальна зарплата становила близько 6500 доларів на місяць, але суми сильно різняться залежно від обов'язків, ролей і умов контракту.

Раніше Фокус повідомляв, що мандрівник показав, що можна купити за $1 у країні, яку назвали "найдешевшою". Американський тревел-блогер Дрю Бінскі відвідав 197 країн світу. Нещодавно чоловік поділився незвичайним досвідом подорожі до Узбекистану

Також стало відомо, що турист стрибнув у воду 263-річної пам'ятки Риму й одразу пошкодував про це. Черговий мандрівник вирішив випробувати удачу і порушив суворі правила біля знаменитого фонтану Треві.