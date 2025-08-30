Мандрівник показав, що можна купити за $1 у країні, яку назвали "найдешевшою"

Американський тревел-блогер Дрю Бінскі, відомий тим, що відвідав усі 197 країн світу і зібрав майже 6 мільйонів передплатників у соцмережах, поділився незвичним досвідом подорожі до Узбекистану.

В одному зі своїх відеороликів на YouTube він показав, які враження і товари можна отримати всього за один долар в одній із найдоступніших країн світу.

За символічну суму в 1 долар блогеру вдалося:

купити велику порцію традиційного узбецького плову, приготованого з рисом, м'ясом і спеціями;

придбати свіжий буханець хліба вагою близько 1,5 кг, що втричі більше стандартного;

спробувати соковитий узбецький шашлик;

насолодитися чашкою гарячого чаю;

відвідати історичну площу Регістан у Самарканді, де вхід коштує менше долара;

навіть покататися на верблюді пустелею, що в інших країнах, наприклад у Дубаї, обходиться приблизно у 25 доларів.

Блогер зазначив, що Узбекистан став для нього однією з найдешевших і гостинних країн, де навіть невелика сума може подарувати яскраві враження. Однак він уточнив, що відео було знято два роки тому, і ціни відтоді могли змінитися.

