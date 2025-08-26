"Пережили ураган": подружжя показало, що відбувається на круїзному лайнері під час шторму

Пасажири круїзу з Нью-Йорка на лайнері Carnival Venezia опинилися в епіцентрі шторму "Ерін", через що маршрут подорожі було змінено.

Відео з круїзу Carnival Venezia, який опинився на шляху урагану "Ерін", стрімко набрало популярності в TikTok і викликало хвилю обговорень.

На кадрах, опублікованих користувачем @alexandrap42, зображений чоловік на порожній палубі лайнера Carnival Venezia з пластирами від заколисування за вухами. За його спиною вирують хвилі, а в тексті поверх відео йдеться: "Коли ваш круїзний лайнер йде прямо крізь ураган "Ерін". Пластирів від захитування недостатньо".

З моменту публікації 21 серпня ролик зібрав 1,9 млн переглядів. Однак авторка пізніше пояснила, що, попри "бурхливі хвилі", нічого небезпечного не сталося.

Пара вирушила в дев'ятиденний круїз із Нью-Йорка. Спочатку маршрут включав Сент-Томас, Сан-Хуан і Теркс і Кайкос, але через рух урагану "Ерін" компанія Carnival Cruise Line змінила план. Новими зупинками стали Нассау (Багами), Селебрейшн-Кі (Гранд-Багама) і Теркс і Кайкос.

"Весь тиждень перед круїзом ми переживали, чи не скасують його. За день до відплиття надійшов лист про можливі зміни, а в день відправлення повідомили новий маршрут. Зараз море спокійне, ми в безпеці", — розповіла пасажирка.

Сезон ураганів і реакція пасажирів

Інцидент збігся з розпалом сезону ураганів, який триватиме з 1 червня до 30 листопада. За даними метеорологів, в Атлантиці щорічно формується близько 14 тропічних штормів, сім із яких стають ураганами.

"Ерін" швидко посилився в Атлантиці до 19 серпня і досяг 2-ї категорії, зі швидкістю вітру до 105 миль на годину (169 км на годину). Сильний прибій і зворотні течії загрожували Східному узбережжю США, проте пізніше шторм ослаб і відійшов від материка.

У TikTok глядачі не приховували тривоги.

"І ось чому я ніколи не поїду в сезон ураганів. У жодному разі", "Ось чому я ніколи не сяду на корабель", "Ми теж пережили ураган у круїзі. Молюся про вашу безпеку", — писали вони.

