"Пережили ураган": супруги показали, что происходит на круизном лайнере во время шторма

Пассажиры круиза из Нью-Йорка на лайнере Carnival Venezia оказались в эпицентре шторма "Эрин", из-за чего маршрут путешествия был изменен.

Видео из круиза Carnival Venezia, оказавшегося на пути урагана "Эрин", стремительно набрало популярность в TikTok и вызвало волну обсуждений.

На кадрах, опубликованных пользователем @alexandrap42, запечатлен мужчина на пустой палубе лайнера Carnival Venezia с пластырями от укачивания за ушами. За его спиной бушуют волны, а в тексте поверх видео говорится: "Когда ваш круизный лайнер идет прямо сквозь ураган "Эрин". Пластырей от укачивания недостаточно".

С момента публикации 21 августа ролик собрал 1,9 млн просмотров. Однако автор позже пояснила, что, несмотря на "бурные волны", ничего опасного не произошло.

Пара отправилась в девятидневный круиз из Нью-Йорка. Изначально маршрут включал Сент-Томас, Сан-Хуан и Теркс и Кайкос, но из-за движения урагана "Эрин" компания Carnival Cruise Line изменила план. Новыми остановками стали Нассау (Багамы), Селебрейшн-Ки (Гранд-Багама) и Теркс и Кайкос.

"Всю неделю перед круизом мы переживали, не отменят ли его. За день до отплытия пришло письмо о возможных изменениях, а в день отправления сообщили новый маршрут. Сейчас море спокойно, мы в безопасности", — рассказала пассажирка.

Сезон ураганов и реакция пассажиров

Инцидент совпал с разгаром сезона ураганов, который продлится с 1 июня по 30 ноября. По данным метеорологов, в Атлантике ежегодно формируется около 14 тропических штормов, семь из которых становятся ураганами.

"Эрин" быстро усилился в Атлантике к 19 августа и достиг 2-й категории, со скоростью ветра до 105 миль в час (169 км в час). Сильный прибой и обратные течения угрожали Восточному побережью США, однако позже шторм ослаб и отошел от материка.

В TikTok зрители не скрывали тревоги.

"И вот почему я никогда не поеду в сезон ураганов. Ни в коем случае", "Вот почему я никогда не сяду на корабль","Мы тоже пережили ураган в круизе. Молюсь о вашей безопасности", — писали они.

