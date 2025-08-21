Супруги собиралась в отпуск, но за пару часов до вылета случилось непоправимое (фото)

Супружеская пара из штата Нью-Джерси (США) оказалась в центре неожиданного кошмара перед международным перелетом. Всего за 12 часов до вылета их золотистый ретривер сгрыз паспорт хозяйки, едва не сорвав долгожданный отпуск на Ямайке.

История, опубликованная на популярном форуме Reddit пользователем u/IDontFeel24YearsOld, стала вирусной и собрала более 100 000 лайков. Автор поста Дэниел Рамос рассказал, что вечером 1 июля они с женой Трейси собирали чемоданы, когда заметили пропажу паспорта.

Оказалось, что документ оказался в пасти у их пса. Главная страница была порвана, и поездка оказалась под угрозой срыва.

"Она просто показала мне паспорт и сказала, что не полетит на Ямайку", — вспоминает Дэниел. Женщина даже пыталась склеить страницу скотчем, но повреждения сделали документ недействительным.

Для пары это стало особенно болезненным, ведь их отпуск на Ямайке срывался уже второй год подряд. В 2023 году путешествие отменилось из-за урагана, который закрыл аэропорт.

"Казалось, будто кто-то не хочет, чтобы мы туда летели", — поделился мужчина.

Поняв, что ситуация серьезная, супруги обратились в паспортное агентство США. Единственная экстренная запись оказалась в Буффало, штат Нью-Йорк, на 8 утра следующего дня. Трейси пришлось срочно лететь туда на ночном рейсе. Она добралась до отеля к 23:30, а утром первой заняла очередь в паспортное отделение.

Хотя сотрудники предупредили, что паспорт могут выдать только к полудню, удача была на стороне путешественницы. К 10:30 у нее был новый паспорт на руках. Экстренное оформление обошлось в стандартную сумму с доплатой за срочность — около 195 долларов.

Буквально через несколько минут Трейси уже мчалась в аэропорт. Водитель Uber рассказал, что часто возит людей из других штатов в Буффало ради срочного паспорта, и подбодрил женщину, сказав, что у нее все получится. К счастью, рейс задержали, и она успела пройти регистрацию и посадку.

В итоге Трейси все же добралась на Ямайку, сделав пересадку в Орландо, и прилетела всего на три часа позже мужа.

"Это было невероятно утомительно, но в итоге все удалось", — написал Дэниел в посте, который собрал тысячи комментариев поддержки и шуток от пользователей.

