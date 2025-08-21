Подружжя збиралося у відпустку, але за кілька годин до вильоту сталося непоправне (фото)

Подружня пара зі штату Нью-Джерсі (США) опинилася в центрі несподіваного кошмару перед міжнародним перельотом. Лише за 12 годин до вильоту їхній золотистий ретривер згриз паспорт господині, ледь не зірвавши довгоочікувану відпустку на Ямайці.

Related video

Історія, опублікована на популярному форумі Reddit користувачем u/IDontFeel24YearsOld, стала вірусною і зібрала понад 100 000 лайків. Автор поста Деніел Рамос розповів, що ввечері 1 липня вони з дружиною Трейсі збирали валізи, коли помітили зникнення паспорта.

Виявилося, що документ опинився в пащі у їхнього пса. Головна сторінка була порвана, і поїздка опинилася під загрозою зриву.

"Вона просто показала мені паспорт і сказала, що не полетить на Ямайку", — згадує Деніел. Жінка навіть намагалася склеїти сторінку скотчем, але пошкодження зробили документ недійсним.

Для пари це стало особливо болючим, адже їхня відпустка на Ямайці зривалася вже другий рік поспіль. У 2023 році подорож скасували через ураган, який закрив аеропорт.

"Здавалося, ніби хтось не хоче, щоб ми туди летіли", — поділився чоловік.

Головна сторінка була порвана, і поїздка опинилася під загрозою зриву Фото: Reddit

Зрозумівши, що ситуація серйозна, подружжя звернулося до паспортного агентства США. Єдиний екстрений запис виявився в Баффало, штат Нью-Йорк, на 8 ранку наступного дня. Трейсі довелося терміново летіти туди нічним рейсом. Вона дісталася до готелю до 23:30, а вранці першою зайняла чергу в паспортне відділення.

Хоча співробітники попередили, що паспорт можуть видати тільки до полудня, удача була на боці мандрівниці. О 10:30 у неї був новий паспорт на руках. Екстрене оформлення обійшлося в стандартну суму з доплатою за терміновість — близько 195 доларів.

Буквально за кілька хвилин Трейсі вже мчала в аеропорт. Водій Uber розповів, що часто возить людей з інших штатів у Баффало заради термінового паспорта, і підбадьорив жінку, сказавши, що в неї все вийде. На щастя, рейс затримали, і вона встигла пройти реєстрацію та посадку.

У підсумку Трейсі все ж дісталася Ямайки, зробивши пересадку в Орландо, і прилетіла лише на три години пізніше за чоловіка.

"Це було неймовірно виснажливо, але в підсумку все вдалося", — написав Деніел у дописі, який зібрав тисячі коментарів підтримки та жартів від користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина після душу вийшла на балкон круїзного лайнера і тільки потім помітила камери. Момент відпочинку з видом на Середземне море обернувся для пасажирки круїзного лайнера Royal Caribbean несподіваним відкриттям. Насолоджуючись заходом сонця на балконі без одягу, вона раптово помітила камери відеоспостереження.

Також стало відомо, що чоловік через невдалу засмагу став зіркою мережі. Виявилося, що турист постійно до цього ходив у шкарпетках і робочому взутті, через що його ноги обходили промені сонця.