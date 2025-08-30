Путешественник показал, что можно купить за $1 в стране, которую назвали "самой дешевой"

Американский трэвел-блогер Дрю Бински, известный тем, что посетил все 197 стран мира и собрал почти 6 миллионов подписчиков в соцсетях, поделился необычным опытом путешествия в Узбекистан

В одном из своих видеороликов на YouTube он показал, какие впечатления и товары можно получить всего за один доллар в одной из самых доступных стран мира.

Популярный трэвел-блогер из США Дрю Бински, объездивший все 197 стран мира и собравший почти 6 миллионов подписчиков в соцсетях, рассказал о своем необычном опыте в Узбекистане.

За символическую сумму в 1 доллар блогеру удалось:

купить большую порцию традиционного узбекского плова, приготовленного с рисом, мясом и специями;

приобрести свежую буханку хлеба весом около 1,5 кг, что в три раза больше стандартной;

попробовать сочный узбекский шашлык;

насладиться чашкой горячего чая;

посетить историческую площадь Регистан в Самарканде, где вход стоит меньше доллара;

даже прокатиться на верблюде по пустыне, что в других странах, например в Дубае, обходится примерно в 25 долларов.

Блогер отметил, что Узбекистан стал для него одной из самых дешевых и гостеприимных стран, где даже небольшая сумма может подарить яркие впечатления. Однако он уточнил, что видео было снято два года назад, и цены с тех пор могли измениться.

