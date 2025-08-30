Турист стрибнув у воду 263-річної пам'ятки Риму й одразу пошкодував про це (відео)

У Римі (Італія) черговий турист вирішив випробувати удачу і порушив суворі правила біля знаменитого фонтана Треві.

Related video

Чоловік забрався у воду 263-річної пам'ятки, однак його "розвага" закінчилася зустріччю з поліцією. Про це пише People.

Інцидент стався 27 липня і був знятий на відео 18-річним іспанським туристом Лукасом Фехсером Фальконом. За його словами, чоловік перебував у фонтані лише кілька секунд, перш ніж на місце прибули поліцейські.

"Я знімав фонтан і побачив, як він стрибнув у воду. Думаю, він зробив це заради забави, але вже через п'ять секунд приїхала поліція і забрала його", — розповів Фалькон.

На записі видно, як турист по коліно стоїть у воді, у промоклій футболці та шортах, а інший відвідувач допомагає йому вибратися. На обличчі порушника спочатку сяяла посмішка, але вже за мить, коли до нього підійшов офіцер поліції, вона зникла.

Інцидент був знятий на відео 18-річним іспанським туристом Лукасом Фехсером Фальконом Фото: People

Видання зазначає, що фонтан Треві щорічно приваблює до 12 тисяч туристів на день, і порушення тут відбуваються регулярно. Так, раніше цього року п'яний турист був оштрафований і довічно відсторонений від відвідування, а в березні троє новозеландців влаштували купання, яке закінчилося штрафом у 500 євро (24 тисячі гривень). У липні 2023 року туристка потрапила на відео, коли намагалася набрати воду в пластикову пляшку прямо зі струменя фонтану.

За даними поліції, щорічно близько дюжини людей отримують штрафи за вхід у воду, а ще більшій кількості туристів не дають вкрасти монети — близько 1,5 млн євро (72 млн гривень) на рік. Усі гроші, кинуті у фонтан, збираються щодня і спрямовуються на благодійність.

