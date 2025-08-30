Турист прыгнул в воду 263-летней достопримечательности Рима и сразу пожалел об этом (видео)

В Риме (Италия) очередной турист решил испытать удачу и нарушил строгие правила у знаменитого фонтана Треви.

Мужчина забрался в воду 263-летней достопримечательности, однако его "развлечение" закончилось встречей с полицией. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 27 июля и был снят на видео 18-летним испанским туристом Лукасом Фехсером Фальконом. По его словам, мужчина находился в фонтане всего несколько секунд, прежде чем на место прибыли полицейские.

"Я снимал фонтан и увидел, как он прыгнул в воду. Думаю, он сделал это ради забавы, но уже через пять секунд приехала полиция и забрала его", — рассказал Фалькон.

На записи видно, как турист по колено стоит в воде, в промокшей футболке и шортах, а другой посетитель помогает ему выбраться. На лице нарушителя сначала сияла улыбка, но уже через мгновение, когда к нему подошел офицер полиции, она исчезла.

Инцидент был снят на видео 18-летним испанским туристом Лукасом Фехсером Фальконом Фото: People

Издание отмечает, что фонтан Треви ежегодно привлекает до 12 тысяч туристов в день, и нарушения здесь происходят регулярно. Так, ранее в этом году пьяный турист был оштрафован и пожизненно отстранен от посещения, а в марте трое новозеландцев устроили купание, закончившееся штрафом в 500 евро (24 тысячи гривен). В июле 2023 года туристка попала на видео, когда пыталась набрать воду в пластиковую бутылку прямо из струи фонтана.

По данным полиции, ежегодно около дюжины человек получают штрафы за вход в воду, а еще большему числу туристов не дают украсть монеты — около 1,5 млн евро (72 млн гривен) в год. Все деньги, брошенные в фонтан, собираются ежедневно и направляются на благотворительность.

