Работница круизного лайнера раскрыла, сколько зарабатывают члены экипажа (видео)

Бывшая работница Royal Caribbean и создатель контента Элли Керр рассказала о сложной финансовой реальности, с которой сталкиваются многие танцоры и артисты во время работы на круизных лайнерах.

В своем видеоролике на YouTube-канале Wanderlust Alley Керр поделилась опытом работы профессиональным капитаном танцевальной группы и генеральным менеджером на борту "Liberty of the Seas".

По ее словам, базовая зарплата танцовщицы-вокалистки составляла около 3800 долларов (примерно 156 тысяч гривен) в месяц, а после дополнительных обязанностей достигала 6500 долларов (268 тысяч гривен).

Однако не все ее коллеги могли похвастаться такими доходами. Многие артисты, находясь на репетициях на суше, получали всего 300 долларов (12 тысяч гривен) в неделю. При этом им приходилось оплачивать продукты, транспорт и бытовые расходы, что в итоге превращало зарплату в "чистый убыток".

"Для многих танцоров это реально минус. Даже если жилье предоставляют, оно не покрывает остальные траты: еду, Uber, чистящие средства", — объяснила Элли.

Керр поделилась опытом работы профессиональным капитаном танцевальной группы Фото: YouTube

Дополнительные выплаты на лайнерах:

Fly Pay — около 450 долларов в месяц за воздушные роли.

Оплата за дублеров — примерно 180 долларов в месяц за каждую подготовленную позицию. Элли получала вдвое больше, так как совмещала роли, плюс дополнительно 100 долларов за каждое выступление.

Танцевальный капитан Pay — за руководство репетициями и контроль качества.

Оплата менеджера компании — около 1200 долларов в месяц за административные и управленческие обязанности.

По словам Керр, ее общая зарплата составляла около 6500 долларов в месяц, но суммы сильно различаются в зависимости от обязанностей, ролей и условий контракта.

