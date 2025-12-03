Туристка смотрела, как ее багаж тонет в море: почему экипаж корабля отказался помочь

Во время морской прогулки между тайскими островами Ко Тао и Самуи произошел инцидент, который вызвал резонанс в соцсетях.

Туристка из Австралии Элис Зампарелли рассказала, что ее багаж вместе с чемоданами других пассажиров буквально уплыл в море после того, как волной смыло вещи с палубы. Позже она опубликовала видео в TikTok.

Во время поездки Элис заметила, что десятки чемоданов болтаются в воде. На опубликованном девушкой видео видно, как багаж пассажиров качается на волнах возле лодки. По словам женщины, чемоданы находились на верхней палубе и не были закреплены должным образом. Из-за непогоды их просто смыло в океан.

Туристка обвинила команду парома в некомпетентности и рассказала, что была поражена реакцией экипажа, когда сообщила о потере вещей. По ее словам, сотрудники суда пытались убедить пассажиров, что чемоданы "не могут стоить больше 20 000 бат (примерно 26 тысяч гривен)", хотя, как утверждает Элис, их содержимое оценивалось примерно в 100 000 бат (132 тысячи гривен) за каждый.

После долгих споров и ожидания она добилась компенсации в размере 50 000 бат (около 66 тысяч гривен), проведя на месте более пяти часов.

"Это было тяжело, особенно на ломаном английском, но мы не уходили, пока не добились результата", — написала она в комментариях. При этом, по словам туристки, многие другие пассажиры либо не получили выплат вообще, либо пропустили свои рейсы, пытаясь добиться помощи.

Реакция соцсетей

История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Один из пользователей заявил, что видел чемоданы, плавающие у берега Самуи. Другие переживали из-за экологических последствий.

"Животные съедят пластик и одежду", — написал один из комментаторов.

Некоторые туристы, которым повезло больше, признались, что после увиденного рады, что их багаж находился внутри парома, а не на палубе. Другие просто отправляли Элис слова поддержки и "читали молитвы".

