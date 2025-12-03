Туристка дивилася, як її багаж тоне в морі: чому екіпаж корабля відмовився допомогти

Під час морської прогулянки між тайськими островами Ко Тао та Самуї стався інцидент, який викликав резонанс у соцмережах.

Туристка з Австралії Еліс Зампареллі розповіла, що її багаж разом із валізами інших пасажирів буквально поплив у море після того, як хвилею змило речі з палуби. Пізніше вона опублікувала відео в TikTok.

Під час поїздки Еліс помітила, що десятки валіз бовтаються у воді. На опублікованому дівчиною відео видно, як багаж пасажирів гойдається на хвилях біля човна. За словами жінки, валізи перебували на верхній палубі й не були закріплені належним чином. Через негоду їх просто змило в океан.

Туристка звинуватила команду порома в некомпетентності та розповіла, що була вражена реакцією екіпажу, коли повідомила про втрату речей. За її словами, співробітники суду намагалися переконати пасажирів, що валізи "не можуть коштувати більш як 20 000 бат (приблизно 26 тисяч гривень)", хоча, як стверджує Еліс, їхній вміст оцінювали приблизно у 100 000 бат (132 тисячі гривень) за кожну.

Після довгих суперечок і очікування вона домоглася компенсації в розмірі 50 000 бат (близько 66 тисяч гривень), провівши на місці понад п'ять годин.

"Це було важко, особливо ламаною англійською, але ми не йшли, поки не домоглися результату", — написала вона в коментарях. Водночас за словами туристки, багато інших пасажирів або не отримали виплат узагалі, або пропустили свої рейси, намагаючись домогтися допомоги.

Реакція соцмереж

Історія викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Один із користувачів заявив, що бачив валізи, які плавали біля берега Самуї. Інші переживали через екологічні наслідки.

"Тварини з'їдять пластик і одяг", — написав один із коментаторів.

Деякі туристи, яким пощастило більше, зізналися, що після побаченого раді, що їхній багаж перебував усередині порома, а не на палубі. Інші просто надсилали Еліс слова підтримки та "читали молитви".

