Стюардеса назвала найкращі бюджетні напрямки, які варто відвідати у 2026 році (відео)

Стюардеса і популярна TikTok-блогерка Ліз поділилася списком доступних напрямків, які, за її словами, обов'язково варто включити в плани на 2026 рік.

Подорожуючи світом завдяки роботі бортпровідниці, вона виділила місця, які справили на неї найсильніше враження і водночас не потребують великих витрат. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Першою у списку Ліз назвала Боснію і Герцеговину. Країна славиться стародавніми селами, озерами, прозорими водними шляхами і суворою красою Динарських Альп. Серед головних місць, які вона рекомендує: водоспад Кравіца, Старий міст Мостара, монастир Благай Теккія і знаменитий Пагорб Явища.

Південна Африка, за словами стюардеси, посідає особливе місце в її житті завдяки заповідникам дикої природи, грандіозним ландшафтам і неймовірному розмаїттю природи. Ліз підкреслює, що країна дарує враження, які забути неможливо.

Далі стюардеса згадала Азорські острови — автономний регіон Португалії, де кожен пейзаж немов листівка. Блакитні гортензії вздовж доріг, вулканічні озера та унікальна природа роблять архіпелаг ідеальним вибором для тих, хто шукає спокійний відпочинок.

Серед ключових локацій вона виділяє: чайну фабрику Горреана, каскади Каската-да-Рібейра-дус-Калдейройнс, ботанічні сади Антоніо Борхеса.

Стюардеса радить не оминати увагою Лісабон, Порту та Коїмбру, адже це міста з атмосферою, історією та комфортними цінами. А тим, хто віддає перевагу пляжам і розслабленому відпочинку, вона рекомендує Французьку Рив'єру — як ідеальне поєднання красивих краєвидів і м'якого клімату.

Фінальним пунктом у її списку став Гондурас. Країна підходить як любителям природи, так і фанатам історії: тропічні ліси, що межують із Гватемалою, і стародавні майяські руїни Копана роблять напрямок незвичайним і насиченим.

Реакція соцмереж

Під відео Ліз користувачі ділилися своїми враженнями:

"Азорські острови — моє улюблене місце у світі";

"Південна Африка — мрія, але перельоти дорогі";

"Цієї весни лечу в Гондурас, уже не можу дочекатися".

