Стюардесса назвала лучшие бюджетные направления, которые стоит посетить в 2026 году (видео)
Стюардесса и популярная TikTok-блогер Лиз поделилась списком доступных направлений, которые, по ее словам, обязательно стоит включить в планы на 2026 год.
Путешествуя по миру благодаря работе бортпроводницы, она выделила места, которые произвели на нее самое сильное впечатление и при этом не требуют больших затрат. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.
Первой в списке Лиз назвала Боснию и Герцеговину. Страна славится древними деревнями, озерами, прозрачными водными путями и суровой красотой Динарских Альп. Среди главных мест, которые она рекомендует: водопад Кравица, Старый мост Мостара, монастырь Благай Теккия и знаменитый Холм Явления.
Южная Африка, по словам стюардессы, занимает особое место в ее жизни благодаря заповедникам дикой природы, грандиозным ландшафтам и невероятному разнообразию природы. Лиз подчеркивает, что страна дарит впечатления, которые забыть невозможно.
Далее стюардесса упомянула Азорские острова — автономный регион Португалии, где каждый пейзаж словно открытка. Голубые гортензии вдоль дорог, вулканические озера и уникальная природа делают архипелаг идеальным выбором для тех, кто ищет спокойный отдых.
Среди ключевых локаций она выделяет: чайную фабрику Горреана, каскады Каската-да-Рибейра-дус-Калдейройнс, ботанические сады Антонио Борхеса.
Стюардесса советует не обходить вниманием Лиссабон, Порту и Коимбру, ведь это города с атмосферой, историей и комфортными ценами. А тем, кто предпочитает пляжи и расслабленный отдых, она рекомендует Французскую Ривьеру — как идеальное сочетание красивых видов и мягкого климата.
Финальным пунктом в ее списке стал Гондурас. Страна подходит как любителям природы, так и фанатам истории: тропические леса, граничащие с Гватемалой, и древние майяские руины Копана делают направление необычным и насыщенным.
Реакция соцсетей
Под видео Лиз пользователи делились своими впечатлениями:
- "Азорские острова — мое любимое место в мире";
- "Южная Африка — мечта, но перелеты дорогие";
- "Этой весной лечу в Гондурас, уже не могу дождаться".
