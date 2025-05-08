Страны с лучшим и худшим уровнем жизни: на каком месте Украина

Индекс человеческого развития отслеживает прогресс в продолжительности жизни, образовании и доходах. После ВВП — это один из наиболее широко используемых показателей развития. Самый высокий индекс имеет Исландия — там самое большое качество жизни.

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Об этом пишет The Economist.

Как отмечает издание, глобальный показатель упал в 2020 и 2021 годах — это были первые снижения с момента начала измерения индекса в 1990 году. В 2022 году он несколько восстановился. Последний отчет, опубликованный 6 мая, показывает, что темпы улучшения в 2023 году были самыми медленными за всю историю наблюдений.

Богатые страны, что неудивительно, показывают лучшие результаты. 97% из них полностью восстановили или превысили свои показатели до пандемии, говорит Ахим Штайнер из Программы развития Организации Объединенных Наций.

После двух лет на вершине рейтинга Швейцарию потеснила Исландия. Скандинавские страны занимают самые высокие места в большинстве рейтингов, измеряющих качество жизни. Ожидается, что ребенок, рожденный в Исландии сегодня, проживет дольше 82 лет и получит более 18 лет школьного образования. Средний доход на одного человека составляет около 70 000 долларов США.

Рейтинг стран по индексу развития человеческого потенциала Фото: Скриншот

После Исландии в рейтинге идет Норвегия, а дальше Швейцария. На четвертой и пятой позиции Дания и Германия соответственно.

К слову, Украина занимает в Индексе развития человеческого потенциала 87 место, рядом в рейтинге расположились Молдова (86 место) и Эквадор (88 место). Полный рейтинг — здесь.

Индекс не учитывает неравенство в пределах стран (ООН публикует отдельные индексы по этому вопросу). Уровень жизни богатых и бедных граждан может сильно отличаться. Богатые американцы, как правило, живут гораздо дольше, чем бедные. Но деньги — это не все. Исследование, проведенное учеными из Университета Брауна, опубликованное в апреле, показало, что самые богатые люди в Америке (которая занимает 17-е место по ИРЧ) имеют уровень смертности, подобный уровню беднейших северных и западных европейцев и большинства восточных европейцев.

В нижней части индекса доминируют страны Африки к югу от Сахары. Продолжительность жизни при рождении в Южном Судане, стране с самым низким рейтингом, составляет менее 58 лет, средняя продолжительность обучения — менее шести лет, а валовой национальный доход на человека составляет всего 688 долларов.

После десятилетий сокращения разрыв между странами, расположенными в верхней и нижней части индекса, увеличивается уже четыре года подряд. Самые бедные страны мира также остановились по другим показателям. Крайняя бедность почти не снизилась с 2015 года. Показатели общественного здоровья снизились со времен пандемии COVID-19. А с середины 2010-х годов темпы экономического роста в бедных экономиках в среднем были медленнее, чем в более богатых.

Сокращение бюджетов помощи правительствами Америки и Европы ухудшит положение бедных стран. Согласно ИЧР, страны арабского мира, Латинской Америки и Карибского бассейна имели самое медленное восстановление уровня жизни после пандемии.

Напомним, отдохнуть в Европе можно на лучших курортных местах без большого количества туристов. От нетронутых пляжей Коста-Висентина в Португалии до суровых берегов острова Малл в Шотландии — эти места предлагают спокойствие и эксклюзивность.

Фокус также писал об идеальном греческом острове, где можно отдохнуть без толпы туристов.