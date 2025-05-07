Где отдохнуть в Европе: лучшие курортные места без большого количества туристов

Список лучших прибрежных направлений подальше от чрезмерного туризма. Здесь представлены потрясающие, малоизвестные места, идеально подходящие для тех, кто ищет спокойствия и природной красоты.

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Об этом пишет туристический портал Europe's Best Destinations.

От нетронутых пляжей Коста-Висентина в Португалии до суровых берегов острова Малл в Шотландии — эти места предлагают спокойствие и эксклюзивность. Если вы предпочитаете пышные вулканические ландшафты острова Сан-Мигель на Азорских островах или скрытые жемчужины Корчулы в Хорватии, эти прибрежные райские уголки обещают уникальный отдых вдали от шумных туристических центров.

Возглавил этот список регион Коста-Висентина в туристическом регионе Алгарви на юге Португалии. Коста-Висентина, расположенная на юго-западе Португалии, — это нетронутый участок побережья, известный своими впечатляющими скалами, уединенными пляжами и нетронутой красотой. Это часть природного парка, рай для серфингистов, туристов и любителей природы.

"Исследуйте живописные пешеходные тропы Рота-Висентина, отдохните на спокойных пляжах, таких как Прайя-да-Аморейра, и насладитесь свежими морепродуктами в местных ресторанах. Коста-Висентина предлагает идеальный баланс приключений и отдыха", — говорится в издании.

Кроме побережья в Португалии, авторы предлагают посетить немало островов Греции, Испании, а также места в Италии и Великобритании.

13 лучших мест на побережье в Европе

Коста-Висентина, Алгарви, Португалия. Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия. Сивота, Греция. Марина-ди-Камерота, Италия. Цастени, Греция. Форментера, Балеарские острова, Испания. Корчула, Хорватия. Ла Гомера, Канарские острова, Испания. Остров Эгг, Шотландия, Великобритания. Хора, остров Алонисос, Греция. Чефалу, Сицилия, Италия. Остров Карпатос, Греция. Остров Малл, Шотландия, Великобритания.

Напомним, опытный путешественник Эндрю Имс советует увидеть Германию. Он предлагает 10 лучших локаций, которую надо посетить в Германии.

Фокус также писал о том, какой греческий остров идеален для отдыха без туристов.