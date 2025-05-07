Где отдохнуть в Европе: лучшие курортные места без большого количества туристов
Список лучших прибрежных направлений подальше от чрезмерного туризма. Здесь представлены потрясающие, малоизвестные места, идеально подходящие для тех, кто ищет спокойствия и природной красоты.
Об этом пишет туристический портал Europe's Best Destinations.
От нетронутых пляжей Коста-Висентина в Португалии до суровых берегов острова Малл в Шотландии — эти места предлагают спокойствие и эксклюзивность. Если вы предпочитаете пышные вулканические ландшафты острова Сан-Мигель на Азорских островах или скрытые жемчужины Корчулы в Хорватии, эти прибрежные райские уголки обещают уникальный отдых вдали от шумных туристических центров.
Возглавил этот список регион Коста-Висентина в туристическом регионе Алгарви на юге Португалии. Коста-Висентина, расположенная на юго-западе Португалии, — это нетронутый участок побережья, известный своими впечатляющими скалами, уединенными пляжами и нетронутой красотой. Это часть природного парка, рай для серфингистов, туристов и любителей природы.
"Исследуйте живописные пешеходные тропы Рота-Висентина, отдохните на спокойных пляжах, таких как Прайя-да-Аморейра, и насладитесь свежими морепродуктами в местных ресторанах. Коста-Висентина предлагает идеальный баланс приключений и отдыха", — говорится в издании.
Кроме побережья в Португалии, авторы предлагают посетить немало островов Греции, Испании, а также места в Италии и Великобритании.
13 лучших мест на побережье в Европе
- Коста-Висентина, Алгарви, Португалия.
- Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия.
- Сивота, Греция.
- Марина-ди-Камерота, Италия.
- Цастени, Греция.
- Форментера, Балеарские острова, Испания.
- Корчула, Хорватия.
- Ла Гомера, Канарские острова, Испания.
- Остров Эгг, Шотландия, Великобритания.
- Хора, остров Алонисос, Греция.
- Чефалу, Сицилия, Италия.
- Остров Карпатос, Греция.
- Остров Малл, Шотландия, Великобритания.
Напомним, опытный путешественник Эндрю Имс советует увидеть Германию. Он предлагает 10 лучших локаций, которую надо посетить в Германии.
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