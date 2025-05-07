Де відпочити у Європі: найкращі курортні місця без великої кількості туристів

Список найкращих прибережних напрямків подалі від надмірного туризму. Тут представлені приголомшливі, маловідомі місця, що ідеально підходять для тих, хто шукає спокою та природної краси.

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Про це пише туристичний портал Europe's Best Destinations.

Від незайманих пляжів Коста-Вісентіна в Португалії до суворих берегів острова Малл в Шотландії — ці місця пропонують спокій і ексклюзивність. Якщо ви віддаєте перевагу пишним вулканічним ландшафтам острова Сан-Мігель на Азорських островах або прихованим перлинам Корчули в Хорватії, ці прибережні райські куточки обіцяють унікальний відпочинок далеко від галасливих туристичних центрів.

Очолив цей список регіон Коста-Вісентина у туристичному регіоні Алгарві на півдні Португалії. Коста-Вісентина, розташована на південному заході Португалії, — це незаймана ділянка узбережжя, відома своїми вражаючими скелями, відокремленими пляжами та незайманою красою. Це частина природного парку, рай для серфінгістів, туристів і любителів природи.

"Дослідіть мальовничі пішохідні стежки Рота-Вісентіна, відпочиньте на спокійних пляжах, таких як Прайя-да-Аморейра, та насолодіться свіжими морепродуктами в місцевих ресторанах. Коста-Вісентина пропонує ідеальний баланс пригод і відпочинку", — йдеться у виданні.

Крім узбережжя в Португалії, автори пропонують відвідати чимало островів Греції, Іспанії, а також місця в Італії та Великій Британії.

13 найкращих місць на узбережжі в Європі

Коста-Вісентина, Алгарві, Португалія. Острів Сан-Мігель, Азорські острови, Португалія. Сівота, Греція. Марина-ді-Камерота, Італія. Цастені, Греція. Форментера, Балеарські острови, Іспанія. Корчула, Хорватія. Ла Гомера, Канарські острови, Іспанія. Острів Егг, Шотландія, Велика Британія. Хора, острів Алонісос, Греція. Чефалу, Сицилія, Італія. Острів Карпатос, Греція. Острів Малл, Шотландія, Велика Британія.

Нагадаємо, досвідчений мандрівник Ендрю Імс радить побачити Німеччину. Він пропонує 10 найкращих локацій, яку треба відвідати в Німеччині.

Фокус також писав про те, який грецький острів ідеальний для відпочинку без туристів.