Локації, які не хочеться пропустити: 10 найкращих туристичних місць в Німеччині

Німеччина дуже різноманітна і є одним із найбільш недооцінених туристичних напрямків Європи. Досвідчений мандрівник Ендрю Імс поділився 10 найкращими місцями в країні.

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Про це пише The Times.

Мандрівник Ендрю для початку радить зрозуміти, скільки часу ви плануєте провести в Німеччині. Наприклад, якщо є лише тиждень, варто поїхати в Баварію, включно з Романтичною дорогою. За два тижні можна побачити Шварцвальд, Берлін і узбережжя Балтійського моря, а за три тижні – околиці річки Рейн, виноградники Мозеля і промисловий Рур. Якщо бюджет обмежений, він рекомендує туристам відвідати Дунайську велодоріжку і проживати у гостьових будинках.

10 найкращих місць у Німеччині

Романтична дорога – маршрут у Баварії протяжністю 366 кілометрів, від Вюрцбурга до Фюссена. Долина Рейну – місцевість на берегах однієї з найбільших річок Європи, з пагорбами, замками і середньовічними містами, стартувати найкраще від міста Кобленц у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Шварцвальд — Чорний ліс – гірський масив у землі Баден-Вюртемберг, вкритий густими лісами. Замок Нойшванштайн і Альпи – казкова місцевість у Баварії. Гори Гарц – мальовничий гірський масив на території земель Нижня Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Боденське озеро – мальовниче озеро, між Німеччиною, Швейцарією та Австрією. З німецького боку його можна відвідати через місто Констанц. Виноградники Мозеля – це головний виноробний регіон Німеччини. Гейдельберг – одне з найкрасивіших середньовічних міст Німеччини, розташоване в землі Баден-Вюртемберг. Індустріальні пам'ятки – колись Рейнсько-Рурський регіон (нині земля Північна Рейн-Вестфалія) був одним із головних центрів промисловості Європи, але в другій половині 20-го століття місцеві шахти і заводи масово позакривали. Пізніше їх перетворили на об'єкти індустріального туризму, в тому числі, в Ессені, Дуйсбурзі, Дортмунді, Оберхаузені та Бохумі. Балтійське узбережжя – прибережні порти, такі як Любек, Росток і Вісмар є центрами традиційного пляжного відпочинку з традиційними курортами у Варнемюнде, Кюлунгсборні, Хайлігендамм та по всьому острову Рюген.

Місто Брем та річка Мозель Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Атлантичному океані є таємничий острів — дивовижне місце, про яке мало хто знає. Попри свої крихітні розміри, цей куточок вражає дикою природою, зачаровуючими краєвидами та атмосферою цілковитого усамітнення.

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