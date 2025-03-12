Таємний острів в океані: дивовижне місце, про яке мало хто знає, приваблює туристів

Попри свої крихітні розміри, цей куточок вражає дикою природою, зачаровуючими краєвидами та атмосферою цілковитого усамітнення. Острів Корво залишається одним із найбільш незвіданих місць у Європі.

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Азорські острови, автономна область Португалії, являють собою унікальний напрямок для мандрівників, які бажають насолодитися мальовничими ландшафтами далеко від туристичних натовпів. Розташовані в центрі Атлантичного океану, вони приваблюють достатньо відвідувачів, щоб підтримувати економіку регіону, але водночас зберігають свою автентичність і спокій. Про це пише The Mirror.

У 2023 році кількість ночівель на дев'яти островах архіпелагу досягла рекордних 2,9 мільйона. Однак порівняно з Канарськими островами, які прийняли 15,5 мільйона іноземних туристів, це число залишається відносно скромним. Найбільша кількість ночівель припала на острів Сан-Мігель (67,1%), потім ідуть Терсейра (12,9%), Піко (6,6%) і Фаял (6%).

Найвіддаленіший і найменш відвідуваний острів архіпелагу — Корво, залишається прихованим скарбом. Попри його приголомшливу природу, туристи зазвичай приїжджають сюди лише на день, користуючись човновими рейсами із сусіднього Флореса. Однак саме нічне перебування на острові дає змогу відчути його справжню магію.

З населенням лише 435 осіб, Корво визнаний ЮНЕСКО Всесвітнім біосферним заповідником. Це рай для любителів природи та піших прогулянок: складні маршрути ведуть крізь мальовничі пейзажі до захопливих панорамних краєвидів. Одна з головних визначних пам'яток — вершина Морро-дос-Хоменс, яка пропонує туристам можливість помилуватися різноманітною флорою і відчути себе на вершині світу.

З населенням усього 435 осіб, Корво визнаний ЮНЕСКО Всесвітнім біосферним заповідником Фото: CN Traveller

Узбережжя острова — ще одне місце, яке заслуговує на увагу. Тут можна спостерігати за дельфінами та морськими птахами, а завдяки спокійній атмосфері острів приваблює орнітологів з усього світу.

У єдиному населеному пункті острова — селі Віла-ду-Корву — туристи можуть зануритися в атмосферу традиційного азорського життя. Вузькі вулички, самобутня архітектура і привітність місцевих жителів роблять це місце по-справжньому особливим. Тут також розташована церква Носса-Сеньйора-дус-Мілагрес — одна з головних визначних пам'яток острова.

Видання зазначає, що Корво — чудове місце для дайвінгу та снорклінгу. У його водах можна зустріти блакитних ставрид, жовторотих баракуд і бермудських голавлів. Ті, хто віддає перевагу більш розслабленому відпочинку, можуть провести час на єдиному пляжі острова — Портінью-да-Арейя, вкритому чорним вулканічним піском.

Добиратися до острова не так просто, що, можливо, і пояснює низький рівень туризму. Житло на Корво представлено в обмеженій кількості, і його вартість вища за середню по Португалії. Наприклад, тижневе проживання в будинку з однією спальнею у квітні обійдеться в 764 фунти стерлінгів (41 тисяча гривень), а двомісний номер — у 500 фунтів (27 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що жінка заплатила 13 тисяч доларів за те, щоб загубитися в дикій природі. Естер Спенглер опинилася в горах, де провела три дні на самоті, орієнтуючись за допомогою карти і компаса. У разі нагальної потреби в неї був GPS-навігатор.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.