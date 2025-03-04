Жінка заплатила 13 тисяч доларів за те, щоб загубитися в дикій природі (фото)

Естер Спенглер опинилася в горах, де провела три дні на самоті, орієнтуючись за допомогою карти і компаса. У разі нагальної потреби в неї був GPS-навігатор.

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Американка Естер Спенглер зважилася на незвичну подорож, заплативши 13 000 доларів туристичній компанії класу люкс, щоб залишитися на самоті в горах Марокко. Цей досвід став для неї переломним моментом і повністю змінив її життя. Про це пише Bussines Insider.

Спенглер, мешканка Техасу, близько п'яти років боролася з післяпологовою депресією, втративши відчуття індивідуальності після народження двох дітей. У пошуках незвичайної подорожі на річницю весілля вона натрапила на програму "Get Lost" від британської компанії Black Tomato. Концепція проста — туриста доставляють у віддалений куточок планети й залишають шукати шлях до цивілізації самостійно.

Її чоловік підтримав ідею, запропонувавши їй вирушити в подорож самій. Через півтора року накопичень і підготовки, у жовтні 2021 року вона опинилася в Атлаських горах Марокко, де провела три дні на самоті, орієнтуючись за допомогою мапи й компаса. У разі крайньої потреби в неї був GPS-навігатор.

"Я почувалася немов ходячий скелет. А там, у горах, уперше за довгий час відчула іскру життя", — розповідає вона.

У жовтні 2021 року вона опинилася в Атлаських горах Марокко Фото: FBI

Програми, подібні до "Get Lost", набирають популярності серед забезпечених мандрівників, які надають перевагу екстремальним пригодам, а не традиційним курортам. Вартість таких подорожей сягає 25 000 доларів, а їх замовляють як звичайні шукачі пригод, так і бізнесмени, які прагнуть особистих інсайтів.

"Часто успішні люди обирають такий досвід, щоб переосмислити своє життя", — пояснює Роб Мюррей-Джон із Black Tomato.

Кожна подорож індивідуальна: учасники можуть заздалегідь обрати лише кліматичну зону, але не знають, куди саме вирушать. Їх доставляють у глушину, де після короткого курсу виживання вони залишаються наодинці з природою. За їхньою безпекою приховано стежать професійні гіди.

Спенглер, яка пережила цей досвід, повернулася додому з кардинально іншим поглядом на життя. Вона вирішила виконати давню мрію і вступила в армію, а також захопилася курсами з виживання.

"Я зрозуміла, що не хочу повертатися до колишнього способу життя. Я хочу по-справжньому жити", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік не хоче повертатися у звичайний будинок після землетрусу. Алі Бозоглан самостійно облаштував печеру, адаптувавши її для життя. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок. Єдиною складністю залишається відсутність електрики.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.