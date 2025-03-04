Женщина заплатила 13 тысяч долларов за то, чтобы потеряться в дикой природе (фото)

Эстер Спенглер оказалась в горах, где провела три дня в одиночестве, ориентируясь с помощью карты и компаса. В случае крайней необходимости у нее был GPS-навигатор.

Related video

Американка Эстер Спенглер решилась на необычное путешествие, заплатив 13 000 долларов туристической компании класса люкс, чтобы остаться в одиночестве в горах Марокко. Этот опыт стал для нее переломным моментом и полностью изменил ее жизнь. Об этом пишет Bussines Insider.

Спенглер, жительница Техаса, около пяти лет боролась с послеродовой депрессией, потеряв ощущение индивидуальности после рождения двоих детей. В поисках необычного путешествия на годовщину свадьбы она наткнулась на программу "Get Lost" от британской компании Black Tomato. Концепция проста – туриста доставляют в удаленный уголок планеты и оставляют искать путь к цивилизации самостоятельно.

Ее муж поддержал идею, предложив ей отправиться в путешествие одной. Спустя полтора года накоплений и подготовки, в октябре 2021 года она оказалась в Атласских горах Марокко, где провела три дня в одиночестве, ориентируясь с помощью карты и компаса. В случае крайней необходимости у нее был GPS-навигатор.

"Я чувствовала себя словно ходячий скелет. А там, в горах, впервые за долгое время почувствовала искру жизни", – рассказывает она.

В октябре 2021 года она оказалась в Атласских горах Марокко Фото: Business Insider

Программы, подобные "Get Lost", набирают популярность среди обеспеченных путешественников, предпочитающих экстремальные приключения традиционным курортам. Стоимость таких путешествий достигает 25 000 долларов, а их заказывают как обычные искатели приключений, так и бизнесмены, стремящиеся к личным инсайтам.

"Часто успешные люди выбирают такой опыт, чтобы переосмыслить свою жизнь", – поясняет Роб Мюррей-Джон из Black Tomato.

Каждое путешествие индивидуально: участники могут заранее выбрать лишь климатическую зону, но не знают, куда именно отправятся. Их доставляют в глушь, где после короткого курса выживания они остаются наедине с природой. За их безопасностью скрытно следят профессиональные гиды.

Спенглер, пережившая этот опыт, вернулась домой с кардинально иным взглядом на жизнь. Она решила исполнить давнюю мечту и поступила в армию, а также увлеклась курсами по выживанию.

"Я поняла, что не хочу возвращаться к прежнему образу жизни. Я хочу по-настоящему жить", – добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина не хочет возвращаться в обычный дом после землетрясения. Али Бозоглан самостоятельно обустроил пещеру, адаптировав ее для жизни. Он готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок. Единственной сложностью остается отсутствие электричества.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.