Тайный остров в океане: удивительное место, о котором мало кто знает, привлекает туристов

Несмотря на свои крошечные размеры, этот уголок поражает дикой природой, завораживающими пейзажами и атмосферой полного уединения. Остров Корво остается одним из самых неизведанных мест в Европе.

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Азорские острова, автономная область Португалии, представляют собой уникальное направление для путешественников, желающих насладиться живописными ландшафтами вдали от туристических толп. Расположенные в центре Атлантического океана, они привлекают достаточно посетителей, чтобы поддерживать экономику региона, но при этом сохраняют свою аутентичность и спокойствие. Об этом пишет The Mirror.

В 2023 году число ночевок на девяти островах архипелага достигло рекордных 2,9 миллиона. Однако по сравнению с Канарскими островами, которые приняли 15,5 миллиона иностранных туристов, это число остается относительно скромным. Наибольшее число ночевок пришлось на остров Сан-Мигель (67,1%), затем следуют Терсейра (12,9%), Пико (6,6%) и Фаял (6%).

Наиболее удаленный и наименее посещаемый остров архипелага — Корво, остается скрытым сокровищем. Несмотря на его потрясающую природу, туристы обычно приезжают сюда лишь на день, пользуясь лодочными рейсами из соседнего Флореса. Однако именно ночное пребывание на острове позволяет ощутить его настоящую магию.

С населением всего 435 человек, Корво признан ЮНЕСКО Всемирным биосферным заповедником. Это рай для любителей природы и пеших прогулок: сложные маршруты ведут через живописные пейзажи к захватывающим панорамным видам. Одна из главных достопримечательностей — вершина Морро-дос-Хоменс, которая предлагает туристам возможность полюбоваться разнообразной флорой и почувствовать себя на вершине мира.

С населением всего 435 человек, Корво признан ЮНЕСКО Всемирным биосферным заповедником Фото: CN Traveller

Побережье острова — еще одно место, которое заслуживает внимания. Здесь можно наблюдать за дельфинами и морскими птицами, а благодаря спокойной атмосфере остров привлекает орнитологов со всего мира.

В единственном населенном пункте острова — деревне Вила-ду-Корву — туристы могут погрузиться в атмосферу традиционной азорской жизни. Узкие улочки, самобытная архитектура и радушие местных жителей делают это место по-настоящему особенным. Здесь также расположена церковь Носса-Сеньора-дус-Милагрес — одна из главных достопримечательностей острова.

Издание отмечает, что Корво — отличное место для дайвинга и снорклинга. В его водах можно встретить голубых ставрид, желторотых барракуд и бермудских голавлей. Те, кто предпочитает более расслабленный отдых, могут провести время на единственном пляже острова — Портинью-да-Арейя, покрытом черным вулканическим песком.

Добираться до острова не так просто, что, возможно, и объясняет низкий уровень туризма. Жилье на Корво представлено в ограниченном количестве, и его стоимость выше среднего по Португалии. Например, недельное проживание в доме с одной спальней в апреле обойдется в 764 фунта стерлингов (41 тысяча гривен), а двухместный номер — в 500 фунтов (27 тысяч гривен).

Ранее Фокус сообщал, что женщина заплатила 13 тысяч долларов за то, чтобы потеряться в дикой природе. Эстер Спенглер оказалась в горах, где провела три дня в одиночестве, ориентируясь с помощью карты и компаса. В случае крайней необходимости у нее был GPS-навигатор.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.