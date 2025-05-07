Локации, которые не хочется пропустить: 10 лучших туристических мест в Германии

Германия очень разнообразна и является одним из самых недооцененных туристических направлений Европы. Опытный путешественник Эндрю Имс поделился 10 лучшими местами в стране.

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Об этом пишет The Times.

Путешественник Эндрю для начала советует понять, сколько времени вы планируете провести в Германии. Например, если есть только неделя, стоит поехать в Баварию, включая Романтическую дорогу. За две недели можно увидеть Шварцвальд, Берлин и побережье Балтийского моря, а за три недели — окрестности реки Рейн, виноградники Мозеля и промышленный Рур. Если бюджет ограничен, он рекомендует туристам посетить Дунайскую велодорожку и проживать в гостевых домах.

10 лучших мест в Германии

Романтическая дорога — маршрут в Баварии протяженностью 366 километров, от Вюрцбурга до Фюссена. Долина Рейна — местность на берегах одной из крупнейших рек Европы, с холмами, замками и средневековыми городами, стартовать лучше всего от города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Шварцвальд — Черный лес — горный массив в земле Баден-Вюртемберг, покрытый густыми лесами. Замок Нойшванштайн и Альпы — сказочная местность в Баварии. Горы Гарц — живописный горный массив на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Боденское озеро — живописное озеро, между Германией, Швейцарией и Австрией. С немецкой стороны его можно посетить через город Констанц. Виноградники Мозеля — это главный винодельческий регион Германии. Гейдельберг — один из красивейших средневековых городов Германии, расположенный в земле Баден-Вюртемберг. Индустриальные достопримечательности — когда-то Рейнско-Рурский регион (ныне земля Северная Рейн-Вестфалия) был одним из главных центров промышленности Европы, но во второй половине 20-го века местные шахты и заводы массово позакрывали. Позже их превратили в объекты индустриального туризма, в том числе, в Эссене, Дуйсбурге, Дортмунде, Оберхаузене и Бохуме. Балтийское побережье — прибрежные порты, такие как Любек, Росток и Висмар являются центрами традиционного пляжного отдыха с традиционными курортами в Варнемюнде, Кюлунгсборне, Хайлигендамм и по всему острову Рюген.

Город Брем и река Мозель Фото: Getty Images

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