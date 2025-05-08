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Світ

Країни з найкращим та найгіршим рівнем життя: на якому місці Україна

Водоспад в Ісландії
Фото: Robert Lukeman/ Unsplash | Ісландія – країна з найвищим рівнем життя

Індекс людського розвитку відстежує прогрес у тривалості життя, освіті та доходах. Після ВВП — це один з найбільш широко використовуваних показників розвитку. Найвищий індекс має Ісландія — там найбільша якість життя.

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Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, глобальний показник впав у 2020 та 2021 роках — це були перші зниження з моменту початку вимірювання індексу в 1990 році. У 2022 році він дещо відновився. Останній звіт, опублікований 6 травня, показує, що темпи покращення у 2023 році були найповільнішими за всю історію спостережень.

Багаті країни, що не дивно, показують найкращі результати. 97% з них повністю відновили або перевищили свої показники до пандемії, каже Ахім Штайнер з Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.

Після двох років на вершині рейтингу Швейцарію потіснила Ісландія. Скандинавські країни посідають найвищі місця в більшості рейтингів, що вимірюють якість життя. Очікується, що дитина, народжена в Ісландії сьогодні, проживе довше 82 років і отримає більше 18 років шкільної освіти. Середній дохід на одну особу становить близько 70 000 доларів США.

Список країн згідно індексу розвитку людського потенціалу Fullscreen
Рейтинг країн за індексом розвитку людського потенціалу
Фото: Скриншот

Після Ісландії в рейтингу йде Норвегія, а далі Швейцарія. На четвертій та пʼятій позиції Данія та Німеччина відповідно.

До слова, Україна посідає в Індексі розвитку людського потенціалу 87 місце, поруч у рейтингу розташувалися Молдова (86 місце) і Еквадор (88 місце). Повний рейтинг — тут.

Індекс не враховує нерівність у межах країн (ООН публікує окремі індекси з цього питання). Рівень життя багатих і бідних громадян може сильно відрізнятися. Багаті американці, як правило, живуть набагато довше, ніж бідні. Але гроші – це не все. Дослідження, проведене вченими з Університету Брауна, опубліковане в квітні, показало, що найбагатші люди в Америці (яка посідає 17-е місце за ІРЛ) мають рівень смертності, подібний до рівня найбідніших північних і західних європейців та більшості східних європейців.

У нижній частині індексу домінують країни Африки на південь від Сахари. Тривалість життя при народженні в Південному Судані, країні з найнижчим рейтингом, становить менше 58 років, середня тривалість навчання – менше шести років, а валовий національний дохід на людину становить лише 688 доларів.

Після десятиліть скорочення розрив між країнами, що розташовані у верхній і нижній частині індексу, збільшується вже чотири роки поспіль. Найбідніші країни світу також зупинилися за іншими показниками. Крайня бідність майже не знизилася з 2015 року. Показники громадського здоров'я знизилися з часів пандемії COVID-19. А з середини 2010-х років темпи економічного зростання в бідних економіках у середньому були повільнішими, ніж у багатших.

Скорочення бюджетів допомоги урядами Америки та Європи погіршить становище бідних країн. Згідно з ІЛР, країни арабського світу, Латинської Америки та Карибського басейну мали найповільніше відновлення рівня життя після пандемії.

Нагадаємо, відпочити у Європі можна на найкращих курортних місцях без великої кількості туристів. Від незайманих пляжів Коста-Вісентіна в Португалії до суворих берегів острова Малл в Шотландії — ці місця пропонують спокій і ексклюзивність.

Фокус також писав про ідеальний грецький острів, де можна відпочити без натовпу туристів.