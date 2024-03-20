Свобода, богатство и без коррупции. Названа страна, где живут самые счастливые люди

Общий балл в рейтинге World Happiness Report формировался на основе анализа шести ключевых факторов.

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Уже седьмой год подряд Финляндия сохраняет первенство в рейтинге World Happiness Report (Всемирный отчет о счастье), набрав 7,8 балла из 10 возможных. Высокие показатели также продемонстрировали и другие скандинавские страны: Дания занимает второе место, а Исландия, Швеция и Норвегия вошли в первую десятку, пишет издание CNN.

Отчет World Happiness Report, посвященный Международному дню счастья, базируется на глобальном опросе Gallup, в рамках которого респонденты из более 140 стран мира оценивали качество своей жизни в течение 2021-2023 годов.

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Общий балл формировался на основе анализа шести ключевых факторов: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, обеспечение свобод, щедрость и восприятие коррупции.

Оптимальное сочетание все этих показателей помогает Финляндии сохранять лидерство.

"В Финляндии люди помогают друг другу, есть общедоступные возможности в области здравоохранения и образования. Все имеют более-менее равные стартовые условия для счастливой жизни", — объясняет Джон Хелливелл, редактор-основатель Всемирного отчета.

Финляндия считается самой счастливой страной в мире Фото: Pixabay

Кстати, Украина в рейтинге счастья занимает 105 место, что на 13 позиций хуже, чем в 2023 году (была на 92).

Где живут самые счастливые люди

Финляндия — 7,441 Дания — 7,583 Исландия — 7,525 Швеция — 7,344 Израиль — 7,341 Нидерланды — 7,319 Норвегия — 7,302 Люксембург — 7,122 Швейцария — 7,06 Австрия — 7,057

Напомним, ранее известный личностный тренер и писатель рассказал о привычках, которые могут значительно увеличить нашу радость. Он отметил важность смещения акцента с погони за счастьем на более конструктивное отношение и действия для достижения благополучия и равновесия в жизни.

Кроме того, мы рассказывали о том, сколько денег нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели метаанализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.