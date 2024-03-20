Свобода, багатство й без корупції. Названа країна, де живуть найщасливіші люди
Загальний бал в рейтингу World Happiness Report вираховувався на основі аналізу шести ключових факторів.
Вже сьомий рік поспіль Фінляндія зберігає першість в рейтингу World Happiness Report (Всесвітній звіт про щастя), набравши 7,8 бала з 10 можливих. Високі показники також продемонстрували й інші скандинавські країни: Данія посідає друге місце, а Ісландія, Швеція та Норвегія увійшли до першої десятки, пише видання CNN.
Звіт World Happiness Report, що присвячений Міжнародному дню щастя, базується на глобальному опитуванні Gallup, в рамках якого респонденти з понад 140 країн світу оцінювали якість свого життя протягом 2021-2023 років.Важливо
Загальний бал вираховувався на основі аналізу шести ключових факторів: ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя, забезпечення свобод, щедрість та сприйняття корупції.
Оптимальне поєднання усі цих показників допомагає Фінляндії зберігати лідерство.
"У Фінляндії люди допомагають один одному, є загальнодоступні можливості в галузі охорони здоров'я та освіти. Усі мають більш-менш рівні стартові умови для щасливого життя", — пояснює Джон Хеллівелл, редактор-засновник Всесвітнього звіту.
До речі, Україна в рейтингу щастя займає 105 місце, що на 13 позицій гірше ніж у 2023 році (була на 92).
Де живуть найщасливіші люди
- Фінляндія — 7,441
- Данія — 7,583
- Ісландія — 7,525
- Швеція — 7,344
- Ізраїль — 7,341
- Нідерланди — 7,319
- Норвегія — 7,302
- Люксембург — 7,122
- Швейцарія — 7,06
- Австрія — 7,057
Нагадаємо, раніше відомий особистий тренер і письменник розповів про звички, які можуть значно збільшити нашу радість. Він наголосив на важливості зміщення акценту з гонитви за щастям на більш конструктивне ставлення та дії для досягнення благополуччя та рівноваги в житті.
Крім того, ми розповідали про те, скільки грошей потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели метааналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.