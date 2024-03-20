Свобода, багатство й без корупції. Названа країна, де живуть найщасливіші люди

Загальний бал в рейтингу World Happiness Report вираховувався на основі аналізу шести ключових факторів.

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Вже сьомий рік поспіль Фінляндія зберігає першість в рейтингу World Happiness Report (Всесвітній звіт про щастя), набравши 7,8 бала з 10 можливих. Високі показники також продемонстрували й інші скандинавські країни: Данія посідає друге місце, а Ісландія, Швеція та Норвегія увійшли до першої десятки, пише видання CNN.

Звіт World Happiness Report, що присвячений Міжнародному дню щастя, базується на глобальному опитуванні Gallup, в рамках якого респонденти з понад 140 країн світу оцінювали якість свого життя протягом 2021-2023 років.

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Загальний бал вираховувався на основі аналізу шести ключових факторів: ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя, забезпечення свобод, щедрість та сприйняття корупції.

Оптимальне поєднання усі цих показників допомагає Фінляндії зберігати лідерство.

"У Фінляндії люди допомагають один одному, є загальнодоступні можливості в галузі охорони здоров'я та освіти. Усі мають більш-менш рівні стартові умови для щасливого життя", — пояснює Джон Хеллівелл, редактор-засновник Всесвітнього звіту.

Фінляндія вважається найщасливішою країною у світі Фото: Pixabay

До речі, Україна в рейтингу щастя займає 105 місце, що на 13 позицій гірше ніж у 2023 році (була на 92).

Де живуть найщасливіші люди

Фінляндія — 7,441 Данія — 7,583 Ісландія — 7,525 Швеція — 7,344 Ізраїль — 7,341 Нідерланди — 7,319 Норвегія — 7,302 Люксембург — 7,122 Швейцарія — 7,06 Австрія — 7,057

Нагадаємо, раніше відомий особистий тренер і письменник розповів про звички, які можуть значно збільшити нашу радість. Він наголосив на важливості зміщення акценту з гонитви за щастям на більш конструктивне ставлення та дії для досягнення благополуччя та рівноваги в житті.

Крім того, ми розповідали про те, скільки грошей потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели метааналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.