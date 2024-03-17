Негде яблоку упасть. Как выглядит остров с самой большой густотой населения (фото)

На Санта-Крус-дель-Ислоте нет автомобилей или мотоциклов — люди передвигаются по узким улочкам пешком или на небольших лодках.

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Крошечный рукотворный остров Санта-Крус-дель-Ислоте, расположенный в двух часах езды на лодке от побережья Колумбии, считается самым густонаселенным в мире — там на территории чуть больше гектара живет более 1200 человек, пишет издание The Sun.

На острове размещено 97 домов с островерхими жестяными крышами, теснящихся на четырех главных улочках в 10 районах. Несмотря на экстремальную плотность населения, преступность здесь практически отсутствует.

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"Никто не закрывает двери, потому что у всех родственные связи и все заботятся друг о друге", — объясняют местные.

На Санта-Крус-дель-Ислоте нет автомобилей или мотоциклов — люди передвигаются по узким улочкам пешком или на небольших лодках, курсирующих между островком и материком.

Однако жизнь в уникальной местности не лишена вызовов, ведь там нет электросетей, водопроводов и канализации. Электричество обеспечивают генераторы и солнечные панели, а питьевую воду доставляют лодками с материка, хотя часто с большими перерывами. Поэтому большинство островитян полагаются на сбор дождевой воды и использование для хозяйственных нужд морской.

Проблем хватает

Несмотря на экстремальную плотность населения, преступность на острове практически отсутствует Фото: Charlie Cordero

Нехватка чистой питьевой воды приводит к проблемам со здоровьем, включая желудочные инфекции и кожные заболевания. Впрочем, на скорую помощь полагаться не стоит: в медицинском центре работает одна медсестра, а врач приезжает только раз в две недели. В случае серьезных болезней или чрезвычайных ситуаций все жители собирают деньги, чтобы отправить лодку на материк.

Не все в порядке и с образованием. На острове работает только начальная школа в полуразрушенном трехэтажном здании, а ученики старших классов вынуждены ездить в Картахену.

На Санта-Крус-дель-Ислоте нет автомобилей или мотоциклов — люди передвигаются по узким улочкам пешком или на небольших лодках Фото: Charlie Cordero

Не все так плохо

Несмотря на упомянутые выше неудобства, община Санта-Крус-дель-Ислоте славится своим жизнелюбием и аутентичной культурой. Местные жители активно привлекают туристов и даже открыли два аквариума, где посетители могут поплавать с дикими черепахами, акулами и другими морскими существами.

Обнародованные в сети фотографии позволяют увидеть яркую жизнь на острове, где молодежь составляет 65% от всего населения. Новое поколение островитян любит делать экстравагантные прически и танцевать на вечеринках, которые иногда длятся по 2-3 дня.

Молодежь составляет 65% от всего населения острова Фото: Charlie Cordero Молодежь составляет 65% от всего населения острова Фото: Charlie Cordero

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