Чоловік прокинувся і виявив біля будинку 135-метровий корабель (фото)

Мешканець Норвегії Йохан Хельберг почав ранок, зустрівши несподіваного "гостя". Величезний контейнеровоз сів на мілину і зупинився всього за кілька метрів від його будинку.

Інцидент стався в травні близько 05:00 ранку за місцевим часом у районі Бюнесет, недалеко від Тронхейма. Про цей випадок згадує Фокус з посиланням на BBC.

Судно завдовжки 135 метрів рухалося через Тронхеймський фіорд, коли з невідомої причини збилося з курсу і попрямувало прямо до берега.

Сам господар будинку навіть не відразу зрозумів, що сталося. Його розбудив стривожений сусід, який спостерігав, як корабель на повній швидкості наближається до суші.

"Дзвінок у двері пролунав у той час, коли я взагалі не люблю відчиняти двері. Я підійшов до вікна і був просто приголомшений. Мені довелося сильно нахилити голову, щоб побачити верх корабля. Це виглядало нереально", — розповідав Хельберг.

Відео дня

Вид з повітря на контейнеровоз, що сів на мілину біля берега Тронхеймського фіорду в Норвегії Фото: Jam Press

За словами чоловіка, якби судно зупинилося всього на кілька метрів південніше, воно могло б врізатися просто в спальню. При цьому сам момент зіткнення він проспав.

Сусід Йостейн Йоргенсен розповів, що його розбудив гучний шум, і він кинувся до будинку Хельберга, побоюючись найгіршого. Однак на дзвінки у двері ніхто не відповідав, зв'язатися вдалося тільки телефоном.

Контейнеровоз NCL Salten під кіпрським прапором перевозив екіпаж із 16 осіб і прямував у бік Оркангера. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Представники компанії-оператора назвали те, що трапилося, "серйозним інцидентом" і підкреслили, що головним залишається відсутність жертв.

Цікаво, що, за повідомленнями, це не перший подібний випадок із цим судном. У 2023 році воно вже сідало на мілину, але тоді змогло вибратися самостійно.

"Це дуже великий і незвичайний новий сусід. Але, сподіваюся, він скоро зникне", — сам Йоган Хельберг поставився до ситуації з іронією.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Туристка дивилася, як її багаж тоне в морі. Чому екіпаж корабля відмовився допомогти.

Мільярдер викупив майже цілий острів. На Гаваях існує місце, де звичне уявлення про приватну власність набуває зовсім іншого масштабу.

Також стало відомо, що дівчина розповіла, як вона жила на круїзному лайнері за $5 на день. 26-річна співробітниця Royal Caribbean Еллі Керр показала, що робота на борту може бути не тільки захопливою, а й економною.