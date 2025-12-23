Будинки без світла і води не можуть купити навіть мільярдери: у чому фокус (фото)

У Каліфорнії (США) є таємне місце, про існування якого не підозрюють навіть багато місцевих жителів. Над каньйоном Андреас у Палм-Спрінгс розташовані 17 кам'яних будиночків, що майже повністю зливаються зі схилами пустелі.

Споруди не є туристичним комплексом або ж елітним курортом. Замасковані будинки належать одному з найбільш закритих приватних клубів у США, який відомий, як Andreas Canyon Club. Про це пише New York Post.

Будинки настільки добре замасковані, що їх важко помітити без підказки. У них немає електрики, водопроводу та звичних зручностей. Але саме сюди вже понад сто років приїжджають члени ексклюзивної спільноти, куди неможливо потрапити ні за які гроші.

Історик Палм-Спрінгс Джим Кук розповів, що живе поруч із каньйоном уже 15 років і лише зрідка бачив рідкісні вогні на схилі вночі. За його словами, члени клубу намагаються не привертати до себе уваги і майже ніколи не розповідають про своє існування.

Як з'явився Andreas Canyon Club

Клуб заснували на початку 1920-х років після того, як адвокат племені індіанців кауілла Агуа-Калієнте придбав понад 500 акрів землі над оазисом у каньйоні Андреас. Ідея спільноти полягала у збереженні природи та дикої фауни регіону.

Кам'яні будинки зливаються з ландшафтом пустелі Фото: Realtor

Спочатку до клубу входили 24 людини, кожна з яких, за наявними даними, внесла великий внесок. При цьому членство було строго обмежене. Учасниками стали по одній людині від сім'ї і по одному представнику різних професій.

Правила клубу діють досі. На території заборонено втручання в природу, а полювання заборонено, за рідкісним винятком. Усе має залишатися максимально природним.

Будинки, які не можна купити

За кілька років після заснування для членів клубу було споруджено кам'яні будиночки та загальну будівлю. Їх спроєктував архітектор Р. Лі Міллер. Всі споруди зводилися з місцевого каменю, завдяки чому вони буквально розчиняються в ландшафті каньйону.

Оазис у каньйоні Андреас Фото: Realtor

Купити, продати або орендувати ці будинки неможливо. Коли член клубу помирає, інші учасники голосують, чи може його родич успадкувати будинок. У разі відмови будова повертається у власність клубу.

Сьогодні жодного з початкових членів клубу вже немає в живих, а сама спільнота продовжує існувати за тими самими суворими правилами.

Чому про клуб майже ніхто не знає

Навіть в епоху соціальних мереж Andreas Canyon Club залишається загадкою. Нещодавно один із користувачів назвав його "найексклюзивнішою спільнотою в Америці", і це визначення видається цілком виправданим.

За словами Кука, більшість жителів Палм-Спрінгс навіть не здогадуються про існування клубу. Він прихований від очей, про нього рідко говорять, а доступ на територію можливий тільки для членів.

Більшість жителів Палм-Спрінгс навіть не здогадуються про існування клубу Фото: Realtor

Відомо, що туди приїжджають переважно взимку, коли пустеля особливо красива. Вночі на схилі можна побачити лише кілька вогнів і рідкісні фари машин.

Відмовили навіть Волту Діснею

Один із користувачів Reddit, який стверджує, що належить до четвертого покоління членів клубу, написав, що членство не можна купити і воно передається у спадок. За його словами, клуб свого часу відмовив навіть Волту Діснею, який намагався отримати доступ до цього місця.

Цю історію раніше підтверджували та представники історичного товариства Палм-Спрінгс.

При цьому сам користувач визнає, що життя в каньйоні далеке від комфорту. У будинках немає Wi-Fi, кондиціонерів і звичних зручностей, а влітку в них практично неможливо перебувати.

