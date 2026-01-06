Немає навіть вікон: мандрівник показав, скільки коштує найгірший номер у готелі (відео)

Один із найбільш критикованих готельних брендів Великої Британії знову опинився в центрі уваги. Журналіст і редактор подорожей видання Express Майло Бойд вирішив особисто перевірити, чи заслуговує мережа Britannia Hotels на репутацію найгіршої в країні.

Мережа, яка існує вже понад півстоліття й управляє приблизно 60 готелями по всій країні, неодноразово піддавалася критиці за занедбані будівлі, застарілі номери та сумнівне співвідношення ціни та якості. Про це пише Express.

Незважаючи на це, Britannia продовжує приваблювати гостей низькими базовими тарифами та гучними локаціями.

Порожнеча замість затишку

Під час нещодавнього візиту до готелю Britannia Hampstead у Лондоні будівля виявилася майже повністю безлюдною, особливо з огляду на те, що до Різдва лишався лише тиждень.

Тьмяне освітлення, закриті громадські зони і лячна тиша створювали відчуття занедбаності. Прикраси висіли, але святкової атмосфери не було.

Для контрасту було обрано готель The Manor у Блейкні (Північний Норфолк), що належить Coaching Inn Group. Навіть у міжсезоння він був наповнений життям, гостями та відчуттям справжньої гостинності.

Номери та кімнати

Лондонський номер Britannia виявився несподівано чистим. Перевірка ультрафіолетовим ліхтариком не виявила забруднень. Однак інтер'єр виглядав застарілим, а відсутність вікон викликала відчуття замкнутого простору. Запах сильних засобів для чищення лише підкреслював стерильність і безликість кімнати.

У The Manor, навпаки, номер пропонував акуратний, затишний дизайн, зручне ліжко і доглянуту ванну. Усе мало простий, але продуманий вигляд.

Персонал вирішує все

У Britannia контакт із людьми був мінімальним. Співробітники виглядали розгубленими, а частина сервісів на кшталт бару і ресторану були закриті без пояснень. Спілкування обмежувалося рідкісними поглядами в порожньому холі.

Так виглядає Britannia Hampstead зовні Фото: Instagram

У The Manor персонал став ключовою перевагою готелю. Багато співробітників працюють там понад десять років, створюючи атмосферу "житла далеко від дому" і охоче допомагаючи гостям з будь-якими питаннями.

Ціна без вигоди

Номери без вікон у лондонській Britannia стартують від 55 фунтів, але зі сніданком ціна легко наближається до 90-100 фунтів. При цьому середня вартість по мережі, за даними Which?, становить близько 84 фунтів за ніч (приблизно 4800 гривень).

Для порівняння: The Manor коштує дорожче, але отримав високу оцінку за співвідношення ціни та якості. Альтернативою залишаються й готелі мережі Wetherspoons, де ціни часто нижчі, а враження стабільніші.

