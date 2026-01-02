Жінка розібрала будинок 15 століття і перенесла його цегла за цеглою за 160 км

Переїзд вважається однією з найбільш стресових подій у житті, але для однієї жінки він став справою всієї долі. Британка Мей Севідж розібрала свій будинок по цеглинці і зібрала його заново в іншому кінці країни.

1969 року жінка, якій було близько 50 років, зважилася на вчинок, який тоді визнали божевіллям. Її будинок XV століття в місті Вейр (Хартфордшир) підлягав знесенню через будівництво нової дороги. Замість того щоб змиритися з втратою, Мей вирішила врятувати будівлю, вона хотіла розібрати її і перевезти за 160 кілометрів. Про це пише BBC News.

Історія набула широкого розголосу 1975 року, коли про неї розповіли в телепрограмі BBC Nationwide. Тоді Мей було 64 роки, і вона спокійно пояснювала свій план. Для неї будинок був не цілісним об'єктом, а набором балок, цегли і рам, які можна зібрати заново.

Відео дня

Через майже 50 років ця неймовірна історія знову опинилася в центрі уваги. Кінокомпанія викупила права на екранізацію книги, написаної племінницею головної героїні Крістін Адамс.

Бачила будинок як конструкцію

Крістін згадує тітку як дивовижну і нетипову для свого часу жінку. Мей рано залишилася без батьків, навчалася у вечірній школі й стала інженером.

Мей жила в перенесеному будинку до самої своєї смерті 1993 року Фото: YouTube

Під час Другої світової війни вона працювала над літаком de Havilland Mosquito, а пізніше жила на переобладнаному човні на Темзі. За словами родичів, уже тоді видавало її особливе ставлення до дому як до рухливого, не прив'язаного місця.

Коли місцева влада вирішила знести будівлю, Мей навіть писала у військові відомства, цікавлячись, чи зможуть гелікоптери допомогти з перевезенням каркаса річкою вздовж східного узбережжя. Відповідь була ввічливою, але негативною. У підсумку будинок перевозили вантажівками.

Будинок, який став сенсом життя

Мей жила в перенесеному будинку до самої своєї смерті 1993 року, попри те що він залишався недобудованим. У вікнах була поліетиленова плівка, на другому поверсі не було стін, а сама господиня спала на стільці.

Письменниця зазначає, що для тітки цей будинок був більше, ніж житло. У Мей не було власної сім'ї, і будівля стала її головною справою, її "дітищем".

Сучасний вигляд будинку Фото: YouTube

Після смерті тітки будинок перейшов дітям Крістін, але саме вона взяла на себе обов'язок довести роботу до кінця. У цей час жінка переживала важке розлучення після 40 років шлюбу і, за її словами, спрямувала весь накопичений гнів і біль у ремонт.

Вона закінчила оздоблення, розчистила зарослий сад і поступово перетворила напівзруйновану будівлю на повноцінний дім, у якому живе і сьогодні.

Історія, готова для кіно

Крістін зізнається, що її тітка напевно була б рада тому, що історія потрапить на великий екран.

Письменниця Крістін Адамс розповіла історію своєї тітки Фото: SWNS

Але все ж британка не впевнена, чи схвалила б родичка результат ремонту.

"Вона б запитала: це справді свинцеве оздоблення чи ви просто приклеїли свинець?" — сміється Крістін, додаючи, що досі ніби чує несхвальне цокання язиком.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Жінка знайшла "скарб" у своєму будинку під час ремонту. Мешканка США зробила несподівану знахідку, яка перетворила рутинні роботи на невелику пригоду.

Переселенці знайшли будинок у селі. Українці, які перебралися з Куп'янська Харківської області в село на Київщині, орендують за 10 тисяч гривень занедбаний будинок.

Також стало відомо, що європеєць купив занедбаний будинок у Японії за "копійки". Чоловік вирішив провести ренованцію та ремонт, а результати своєї роботи виставляє в мережі.