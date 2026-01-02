Женщина разобрала дом 15 века и перенесла его кирпич за кирпичом за 160 км

Переезд считается одним из самых стрессовых событий в жизни, но для одной женщины он стал делом всей судьбы. Британка Мэй Сэвидж разобрала свой дом по кирпичику и собрала его заново в другом конце страны.

В 1969 году женщина, которой было около 50 лет, решилась на поступок, который тогда сочли безумием. Ее дом XV века в городе Уэйр (Хартфордшир) подлежал сносу из-за строительства новой дороги. Вместо того чтобы смириться с потерей, Мэй решила спасти здание, она хотела разобрать его и перевезти за 160 километров. Об этом пишет BBC News.

История получила широкую огласку в 1975 году, когда о ней рассказали в телепрограмме BBC Nationwide. Тогда Мэй было 64 года, и она спокойно объясняла свой план. Для нее дом был не цельным объектом, а набором балок, кирпичей и рам, которые можно собрать заново.

Спустя почти 50 лет эта невероятная история вновь оказалась в центре внимания. Кинокомпания выкупила права на экранизацию книги, написанной племянницей главной героини Кристин Адамс.

Видела дом как конструкцию

Кристин вспоминает тетю как удивительную и нетипичную для своего времени женщину. Мэй рано осталась без родителей, училась в вечерней школе и стала инженером.

Мэй жила в перенесенном доме до самой своей смерти в 1993 году Фото: YouTube

Во время Второй мировой войны она работала над самолетом de Havilland Mosquito, а позже жила на переоборудованной лодке на Темзе. По словам родственников, уже тогда выдавало ее особое отношение к дому как к подвижному, не привязанному месту.

Когда местные власти решили снести здание, Мэй даже писала в военные ведомства, интересуясь, смогут ли вертолеты помочь с перевозкой каркаса по реке вдоль восточного побережья. Ответ был вежливым, но отрицательным. В итоге дом перевозили грузовиками.

Дом, который стал смыслом жизни

Мэй жила в перенесенном доме до самой своей смерти в 1993 году, несмотря на то что он оставался недостроенным. В окнах была полиэтиленовая пленка, на втором этаже не было стен, а сама хозяйка спала на стуле.

Писательница отмечает, что для тети этот дом был больше, чем жилье. У Мэй не было собственной семьи, и здание стало ее главным делом, ее "детищем".

Современный вид дома Фото: YouTube

После смерти тети дом перешел детям Кристин, но именно она взяла на себя обязанность довести работу до конца. В это время женщина переживала тяжелый развод после 40 лет брака и, по ее словам, направила весь накопленный гнев и боль в ремонт.

Она закончила отделку, расчистила заросший сад и постепенно превратила полуразрушенное здание в полноценный дом, в котором живет и сегодня.

История, готовая для кино

Кристин признается, что ее тетя наверняка была бы рада тому, что история попадет на большой экран.

Писательница Кристин Адамс рассказала историю своей тети Фото: SWNS

Но все же британка не уверена, одобрила бы родственница результат ремонта.

"Она бы спросила: это действительно свинцовая отделка или вы просто приклеили свинец?" — смеется Кристин, добавляя, что до сих пор будто слышит неодобрительное цоканье языком.

