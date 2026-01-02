Женщина разобрала дом 15 века и перенесла его кирпич за кирпичом за 160 км
Переезд считается одним из самых стрессовых событий в жизни, но для одной женщины он стал делом всей судьбы. Британка Мэй Сэвидж разобрала свой дом по кирпичику и собрала его заново в другом конце страны.
В 1969 году женщина, которой было около 50 лет, решилась на поступок, который тогда сочли безумием. Ее дом XV века в городе Уэйр (Хартфордшир) подлежал сносу из-за строительства новой дороги. Вместо того чтобы смириться с потерей, Мэй решила спасти здание, она хотела разобрать его и перевезти за 160 километров. Об этом пишет BBC News.
История получила широкую огласку в 1975 году, когда о ней рассказали в телепрограмме BBC Nationwide. Тогда Мэй было 64 года, и она спокойно объясняла свой план. Для нее дом был не цельным объектом, а набором балок, кирпичей и рам, которые можно собрать заново.
Спустя почти 50 лет эта невероятная история вновь оказалась в центре внимания. Кинокомпания выкупила права на экранизацию книги, написанной племянницей главной героини Кристин Адамс.
Видела дом как конструкцию
Кристин вспоминает тетю как удивительную и нетипичную для своего времени женщину. Мэй рано осталась без родителей, училась в вечерней школе и стала инженером.
Во время Второй мировой войны она работала над самолетом de Havilland Mosquito, а позже жила на переоборудованной лодке на Темзе. По словам родственников, уже тогда выдавало ее особое отношение к дому как к подвижному, не привязанному месту.
Когда местные власти решили снести здание, Мэй даже писала в военные ведомства, интересуясь, смогут ли вертолеты помочь с перевозкой каркаса по реке вдоль восточного побережья. Ответ был вежливым, но отрицательным. В итоге дом перевозили грузовиками.
Дом, который стал смыслом жизни
Мэй жила в перенесенном доме до самой своей смерти в 1993 году, несмотря на то что он оставался недостроенным. В окнах была полиэтиленовая пленка, на втором этаже не было стен, а сама хозяйка спала на стуле.
Писательница отмечает, что для тети этот дом был больше, чем жилье. У Мэй не было собственной семьи, и здание стало ее главным делом, ее "детищем".
После смерти тети дом перешел детям Кристин, но именно она взяла на себя обязанность довести работу до конца. В это время женщина переживала тяжелый развод после 40 лет брака и, по ее словам, направила весь накопленный гнев и боль в ремонт.
Она закончила отделку, расчистила заросший сад и постепенно превратила полуразрушенное здание в полноценный дом, в котором живет и сегодня.
История, готовая для кино
Кристин признается, что ее тетя наверняка была бы рада тому, что история попадет на большой экран.
Но все же британка не уверена, одобрила бы родственница результат ремонта.
"Она бы спросила: это действительно свинцовая отделка или вы просто приклеили свинец?" — смеется Кристин, добавляя, что до сих пор будто слышит неодобрительное цоканье языком.
