Европеец купил заброшенный дом в Японии за "копейки": что из этого вышло (видео)

Шведский блогер Антон Вьорманн приобрел вблизи японской столицы заброшенный дом за скромную сумму. Тогда европеец решил провести ренованцию и ремонт, а результаты своей работы выставляет в сети.

Мужчина говорит, что не ожидал такого отклика от подписчиков в интернете, количество которых уже перевалило за 1 млн подписчиков. Об этом он рассказал в ролике в своем Instagram.

Швед рассказывает в своих роликах, что купил этот заброшенный старый дом в 80 минутах езды от Токио за сумму в $25 тысяч (1,06 млн грн). Когда мужчина впервые посмотрел, в каком состоянии была территория и дом в классическом стиле, то решил провести обновление за свой счет.

Сначала Антону и его друзьям пришлось привести в порядок территорию, убрать брошенные вещи предыдущих владельцев, заменить татами, перекрытия пола и даже потолок. Также европеец очистил реку поблизости, хочет установить традиционный японский забор, выделить место под ванну и сделать систему водоотвода.

Відео дня

В своих роликах швед показывает прогресс во время работ в доме — от покраски до вывоза строительного мусора. Сейчас Антон работает с группой неравнодушных друзей и японских работников, с которыми хочет создать дом мечты — сделать его современным и удобным, сохранив стиль и традиции японских домов.

Антон рассказал о своем опыте восстановления дома в книге Фото: Instagram

Швед также рассказал о своем опыте в книге, которую выпустил еще в 2023 году. Там Антон рассказал, с какими трудностями и проблемами столкнулся во время обновления дома — от бюрократических процедур и бумаг до поиска рабочих и специалистов, которые разбираются в дизайне, японском стиле и отделочных работ.

"Я не ожидал, что нас будет уже более миллиона. Поэтому благодарен всем, кто продолжает смотреть за результатами моей работы. Спасибо, что присоединяетесь к моему проекту", — поблагодарил своих подписчиков европеец.

Сейчас мужчина продолжает менять дом мечты в Японии. В последнем опубликованном ролике он рассказал о том, как превратит часть двора, где будут традиционные ворота и забор, а также что можно установить и сделать, чтобы все соответствовало задуманным планам шведа.

Ранее Фокус рассказывал о том, как украинка купила заброшенный дом и живет сама в селе. Девушка делает там ремонт, обустраивая комнату за комнатой, и рассказывает об успехах в социальных сетях.

Впоследствии стало известно, что женщину заставили снести дом, который она построила для дочери. 58-летняя Клэр Бирч оказалась в центре громкого спора с соседями и городским советом после того, как без разрешения построила большую пристройку для своей дочери.