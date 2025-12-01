Європеєць купив покинутий будинок в Японії за "копійки": що з того вийшло (відео)

Шведський блогер Антон Вьорманн придбав поблизу японської столиці занедбаний будинок за скромну суму. Тоді європеєць вирішив провести ренованцію та ремонт, а результати своєї роботи виставляє в мережі.

Чоловік говорить, що не очікував такого відгуку від підписників у інтернеті, кількість яких вже перевалила за 1 млн підписників. Про це він розповів у ролику в своєму Instagram.

Швед розповідає в свої роликах, що купив цей занедбаний старий будинок у 80 хвилинах їзди від Токіо за суму в $25 тисяч (1,06 млн грн). Коли чоловік уперше поглянув, у якому стані була територія та дім у класичному стилі, то вирішив провести оновлення власним коштом.

Спочатку Антону та його друзям довелося привести до ладу територію, прибрати покинуті речі попередніх власників, замінити татамі, перекриття підлоги та навіть стелю. Також європеєць очистив річку поблизу, хоче встановити традиційний японський паркан, виділити місце під ванну та зробити систему водовідводу.

В свої роликах швед показує прогрес під час робіт у будинку — від фарбування до вивозу будівельного сміття. Наразі Антон працює з групою небайдужих друзів і японських працівників, з якими хоче створити будинок мрії — зробити його сучасним та зручним, зберігши стиль та традиції японських помешкань.

Антон розповів про свій досвід відновлення будинку в книзі Фото: Instagram

Швед також розповів про свій досвід у книзі, яку випустив ще в 2023 році. Там Антон розповів, з якими труднощами та проблемами зіткнувся під час оновлення дому — від бюрократичних процедур і паперів до пошуку робітників і фахівців, які розбираються в дизайні, японському стилі та оздоблювальних робіт.

"Я не очікував, що нас буде вже понад мільйон. Тому вдячний всім, хто продовжує дивитися за результатами моєї роботи. Дякую, що долучаєтеся до мого проєкту", — подякував своїм підписникам європеєць.

Наразі чоловік продовжує змінювати будинок мрії в Японії. В останньому опублікованому ролику він розповів про те, як перетворить частину подвір'я, де будуть традиційні ворота та паркан, а також що можна встановити та зробити, аби все відповідало задуманим планам шведа.

