Жінку змусили знести будинок, який вона побудувала для доньки: що стало причиною

58-річна мешканка Вустера (Велика Британія) Клер Бірч опинилася в центрі гучної суперечки з сусідами та міською радою після того, як без дозволу побудувала велику прибудову для своєї доньки, в якій та жила.

Тепер жінці наказано знести будівлю вартістю 170 000 фунтів стерлінгів (приблизно 9,5 млн гривень). Про це пише The Sun.

За словами Клер Бірч, вона вирішила замінити свій старий гараж невеликою прибудовою на одну спальню, щоб дати доньці більше незалежності та комфортні умови. Дівчина відчуває сильний страх перебувати на першому поверсі вночі, тому сім'я вирішила додати другий поверх.

Однак сусіди були шоковані, коли на місці гаража за короткий термін виросла велика споруда, що візуально нагадує окремий будинок. Деякі запевняють, що бачили об'єкт в оголошеннях Airbnb, що лише посилило невдоволення.

Відео дня

Жителі кварталу назвали прибудову "більмом на оці" і звинуватили сім'ю в порушенні меж ділянки. За їхніми словами, будова занадто висока, закриває вид на сади та порушує приватне життя.

"Хто будує будинок на задньому дворі без дозволу? Це другий повноцінний будинок. Він величезний і абсолютно не вписується у вулицю", — заявив один із сусідів.

Один із сусідів сказав, що в якийсь момент будівля була на Airbnb Фото: SWNS

Інший мешканець стверджує, що прибудова навіть частково заходить на сусідню ділянку і була зведена впритул до спільної стіни без узгодження.

Клер Бірч наполягає, що діяла сумлінно і була впевнена, що необхідні документи оформлені. Вона звинувачує найняту фірму в помилках і запевняє, що прибудова не має окремих комунікацій і підключена до її будинку. Жінка вважає, що сусіди поводяться "гордовито" і навмисно ускладнюють життя.

"Я побудувала це заради дочки, у якої проблеми зі здоров'ям. А тепер їй ніде жити самостійно", — каже британка.

Також вона стверджує, що згадка Airbnb з'явилася помилково, нібито її додав фахівець із планування.

Вид будинку і прибудови зверху Фото: SWNS

Міська рада Вустера відхилила заявку на ретроспективний дозвіл на будівництво. У звіті зазначено, що: масштаб і габарити будівлі не відповідають навколишній забудові, прибудова домінує над сусідніми ділянками, конструкція створює відчуття ізольованості та погіршує вигляд на приватні сади, не доведено функціонального зв'язку з основним будинком. Через це об'єкт визнано таким, що не відповідає нормам, і родині наказано його знести.

Раніше Фокус повідомляв, що безхатченко захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячний кошмар, що коштував їм тисячі доларів.

Також стало відомо, що жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру. Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття.