Женщину заставили снести дом, который она построила для дочери: что стало причиной

58-летняя жительница Вустера (Великобритания) Клэр Бирч оказалась в центре громкого спора с соседями и городским советом после того, как без разрешения построила крупную пристройку для своей дочери, в которой та жила.

Теперь женщине предписано снести строение стоимостью 170 000 фунтов стерлингов (примерно 9,5 млн гривен). Об этом пишет The Sun.

По словам Клэр Бирч, она решила заменить свой старый гараж небольшой пристройкой на одну спальню, чтобы дать дочери больше независимости и комфортные условия. Девушка испытывает сильный страх находиться на первом этаже ночью, поэтому семья решила добавить второй этаж.

Однако соседи были шокированы, когда на месте гаража за короткий срок выросла крупная постройка, визуально напоминающая отдельный дом. Некоторые уверяют, что видели объект в объявлениях Airbnb, что лишь усилило недовольство.

Жители квартала назвали пристройку "бельмом на глазу" и обвинили семью в нарушении границ участка. По их словам, строение слишком высокое, закрывает вид на сады и нарушает частную жизнь.

"Кто строит дом на заднем дворе без разрешения? Это второй полноценный дом. Он огромный и совершенно не вписывается в улицу", — заявил один из соседей.

Один из соседей сказал, что в какой-то момент здание было на Airbnb Фото: SWNS

Другой житель утверждает, что пристройка даже частично заходит на соседний участок и была возведена впритык к общей стене без согласования.

Клэр Бирч настаивает, что действовала добросовестно и была уверена, что необходимые документы оформлены. Она обвиняет нанятую фирму в ошибках и уверяет, что пристройка не имеет отдельных коммуникаций и подключена к ее дому. Женщина считает, что соседи ведут себя "надменно" и намеренно осложняют жизнь.

"Я построила это ради дочери, у которой проблемы со здоровьем. А теперь ей негде жить самостоятельно", — говорит британка.

Также она утверждает, что упоминание Airbnb появилось по ошибке, якобы его добавил специалист по планированию.

Вид дома и пристройки сверху Фото: SWNS

Городской совет Вустера отклонил заявку на ретроспективное разрешение на строительство. В отчете указано, что: масштаб и габариты здания не соответствуют окружающей застройке, пристройка доминирует над соседними участками, конструкция создает ощущение изолированности и ухудшает вид на частные сады, не доказана функциональная связь с основным домом. Из-за этого объект признан несоответствующим нормам, и семье предписано его снести.

