100-летний сюрприз: женщина нашла "сокровище" в своем доме (фото)

Во время ремонта своего 112-летнего дома жительница США совершила неожиданную находку, которая превратила рутинные работы в небольшое приключение. Девушка наткнулась на "настоящее сокровище".

31-летняя Эбби Гинграс из Солт-Лейк-Сити вместе с мужем уже около полутора лет восстанавливает старое бунгало, которое построили в 1913 году. Чтобы сократить расходы, пара выполняет большую часть работ самостоятельно и делится процессом в соцсетях. Одну из своих находок американка показала на популярном форуме Reddit.

Одним из самых утомительных этапов ремонта обычно является снятие многочисленных слоев краски с дверных ручек, накладок и петель. По словам Эбби, прежние владельцы закрашивали все подряд, не снимая фурнитуру, из-за чего металлические детали оказались покрыты десятилетним слоем краски.

Неожиданная находка

Именно во время очистки одной из дверных накладок супругов ждал сюрприз. Внутри оказалось приклеенное кольцо.

"Когда мы нашли его, мы, конечно, обрадовались. Кто не мечтает однажды найти спрятанное сокровище?" — рассказала американка. Находкой она сразу поделилась с близкими.

Во время очистки одной из дверных накладок супругов ждал сюрприз Фото: Reddit

По количеству слоев краски супруги предположили, что кольцо могло пролежать внутри двери около ста лет.

На первый взгляд украшение выглядело ценным, ведь металл напоминал золото, а камень рубин или гранат. Супруги также предположили, что предыдущие жилье дома намерено спрятали драгоценность или же это могла быть простая детская шалость.

Однако визит к ювелиру разрушил надежды на неожиданное богатство. Украшение было не из золота, а камень оказался искусственным.

Несмотря на это, Эбби признается, что находка стала для нее по-настоящему ценной.

"Теперь это часть истории нашего дома и нашей собственной истории. Мы сохранили кольцо, и я иногда его ношу", — добавила она.

Реакция соцсетей

Историей Эбби поделилась на Reddit, где пользователи предложили необычную идею. Многие выразили желание, чтобы супруги вернули кольцо на ту самую дверную ручку, в которой его нашли. Пара планирует воплотить эту задумку в ближайшее время.

Другие пользователи также делились своими находками во время ремонта:

"Я когда-то знала человека, который нашел целую коллекцию ювелирных изделий в своем доме";

"О! Кольца-близнецы! Мой папа нашел одно такое, когда взял в руки металлоискатель, и подарил его мне. Иногда я ношу его на мизинце, чтобы чувствовать себя нарядной";

"Я думаю, что какой-то ребенок его туда засунул, и дальше оно не упала. Последующие покраски и высохшая краска приклеили его к этому месту".

Американка добавила, что хотя находка не принесла финансовой выгоды, она стала напоминанием о том, что старые дома могут хранить неожиданные и трогательные тайны.

