Девушка "сорвала джекпот" в секонд-хенде: работники не знали настоящую цену (фото)

Жительница Великобритании обнаружила в местном благотворительном магазине дизайнерскую сумку и кошелек стоимостью более 600 фунтов стерлингов. Женщина не понимает, кто мог пожертвовать абсолютно новые вещи.

Девушка из Солихалла случайно наткнулась в благотворительном магазине на дизайнерскую сумку и кошелек, которые в рознице стоят свыше 600 фунтов стерлингов (примерно 33 тысячи гривен), но ей обошлись всего в 15 (845 тысяч гривен). Необычная находка мгновенно стала вирусной в Reddit.

Покупательница случайно наткнулась на роскошную сумку Aspinal of London Mayfair из кожи крокодила и подходящий к ней кошелек во время обычной прогулки по благотворительному магазину в Солихалле, графство Уэст-Мидлендс. Оба аксессуара были совершенно новыми и упакованными, хотя продавцы, по словам покупательницы, даже не подозревали об их реальной цене.

Пост о находке быстро стал вирусным. Автор призналась, что буквально "подбежала к полке и вцепилась" в сумку, когда увидела ее.

Новая сумка Aspinal of London Mayfair Фото: Reddit

Позже покупательница доставила сумку и кошелек во флагманский магазин Aspinal, где сотрудники подтвердили их подлинность и даже предоставили письменное подтверждение.

Сейчас сумка Mayfair Croc продается приблизительно за 760 долларов США (примерно 42 тысячи гривен), а кошельки в аналогичном стиле — от 190 до 250 долларов (примерно 14 тысяч гривен). Таким образом, покупательница фактически приобрела роскошный комплект почти "за копейки".

Автор поста отметила, что не понимает, кто мог пожертвовать абсолютно новые дизайнерские аксессуары, предположив, что человек мог специально попросить выставить их по символической цене. Aspinal of London известен своими изделиями ручной работы и популярностью среди знаменитостей. Модель Mayfair часто появляется на красных дорожках и считается одной из классических сумок бренда.

Реакция соцсетей

Комментаторы Reddit не скрывали восторга:

"ЧТОООО! Девушка, это невероятно! Наслаждайся";

"Купи лотерейный билет — сегодня твой день";

"Ты сорвала джекпот! И он огромный";

"Потрясающе! И полезно, и экологично — не ушло на свалку";

"Это один из моих любимых брендов, и Mayfair — чистая классика".

