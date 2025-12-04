Дівчина "зірвала джекпот" у секонд-хенді: працівники не знали справжню ціну (фото)

Мешканка Великої Британії виявила в місцевому благодійному магазині дизайнерську сумку та гаманець вартістю понад 600 фунтів стерлінгів. Жінка не розуміє, хто міг пожертвувати абсолютно нові речі.

Дівчина з Соліхалла випадково натрапила в благодійному магазині на дизайнерську сумку і гаманець, які в роздробі коштують понад 600 фунтів стерлінгів (приблизно 33 тисячі гривень), але їй обійшлися всього в 15 (845 тисяч гривень). Незвичайна знахідка миттєво стала вірусною в Reddit.

Жінка випадково натрапила на розкішну сумку Aspinal of London Mayfair зі шкіри крокодила і гаманець, який до неї пасує, під час звичайної прогулянки благодійним магазином у Соліхаллі, графство Вест-Мідлендс. Обидва аксесуари були абсолютно новими й упакованими, хоча продавці, за словами покупниці, навіть не підозрювали про їхню реальну ціну.

Пост про знахідку швидко став вірусним. Авторка зізналася, що буквально "підбігла до полиці та вчепилася" в сумку, коли побачила її.

Нова сумка Aspinal of London Mayfair Фото: Reddit

Пізніше покупниця доставила сумку і гаманець до флагманського магазину Aspinal, де співробітники підтвердили їхню справжність і навіть надали письмове підтвердження.

Зараз сумка Mayfair Croc продається приблизно за 760 доларів США (приблизно 42 тисячі гривень), а гаманці в аналогічному стилі — від 190 до 250 доларів (приблизно 14 тисяч гривень). Таким чином, покупниця фактично придбала розкішний комплект майже "за копійки".

Автор поста зазначила, що не розуміє, хто міг пожертвувати абсолютно нові дизайнерські аксесуари, припустивши, що людина могла спеціально попросити виставити їх за символічною ціною. Aspinal of London відомий своїми виробами ручної роботи та популярністю серед знаменитостей. Модель Mayfair часто з'являється на червоних доріжках і вважається однією з класичних сумок бренду.

Реакція соцмереж

Коментатори Reddit не приховували захоплення:

"ЧТОООООО! Дівчина, це неймовірно! Насолоджуйся";

"Купи лотерейний білет — сьогодні твій день";

"Ти зірвала джекпот! І він величезний";

"Приголомшливо! І корисно, і екологічно — не пішло на звалище";

"Це один з моїх улюблених брендів, і Mayfair — чиста класика".

