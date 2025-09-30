Чоловік пів року не знав, що він мільйонер: забутий білет приніс йому 15 млн євро

Мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний квиток, який виявився виграшним.

Сума призу склала 15,3 мільйона євро (близько 740 млн гривень). Про це пише AFP.

Компанія Lotto Hessen повідомила, що переможця шукали кілька місяців — навесні та влітку 2025 року проводилася ціла кампанія з пошуку невідомого володаря виграшу. Однак чоловік не здогадувався, що йдеться про нього.

Коли в Німеччині похолодало, він дістав куртку, яку не носив із березня, і знайшов усередині білет.

"Лише на вихідних я знову натрапив на нього, складений у внутрішній кишені. Коли перевірив цифри на телефоні та побачив суму виграшу, я був у шоці — добре, що сидів, інакше б упав", — розповів щасливчик.

За його словами, він чув у новинах і по радіо про пошуки "таємничого переможця" і навіть думав, що той чинить "нерозумно", не забираючи гроші. Але не підозрював, що шукали саме його.

На що витратять виграш

Насамперед німець планує купити новий диван для вітальні, а потім разом із дружиною вкласти більшу частину грошей у майбутнє своїх дітей. Подружжя вирішило зберегти свою особистість у таємниці і не розповідати знайомим про перемогу.

