Мужчина полгода не знал, что он миллионер: забытый билет принес ему 15 млн евро

Житель района Франкфурта в Германии случайно обнаружил в кармане зимнего пальто лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Сумма приза составила 15,3 миллиона евро (около 740 млн гривен). Об этом пишет AFP.

Компания Lotto Hessen сообщила, что победителя искали несколько месяцев — весной и летом 2025 года проводилась целая кампания по поиску неизвестного обладателя выигрыша. Однако мужчина не догадывался, что речь идет о нем.

Когда в Германии похолодало, он достал куртку, которую не носил с марта, и нашел внутри билет.

"Лишь на выходных я снова наткнулся на него, сложенный во внутреннем кармане. Когда проверил цифры на телефоне и увидел сумму выигрыша, я был в шоке — хорошо, что сидел, иначе бы упал", — рассказал счастливчик.

По его словам, он слышал в новостях и по радио о поисках "таинственного победителя" и даже думал, что тот поступает "глупо", не забирая деньги. Но не подозревал, что искали именно его.

На что потратят выигрыш

Первым делом немец планирует купить новый диван для гостиной, а затем вместе с супругой вложить большую часть денег в будущее своих детей. Супруги решили сохранить свою личность в тайне и не рассказывать знакомым о победе.

