Чоловік купив будинок і знайшов у підвалі $10 тисяч: кому дісталися гроші (фото)

Волтер Кастанедо зі США купив старий будинок за 1000 доларів і знайшов у підвалі заховані 10 000 доларів. Замість того щоб залишити їх собі, він розшукав колишнього власника і поділив знахідку.

Незвичайна історія з Огайо нагадала, що іноді чесність робить знахідку куди ціннішою за самі гроші. Житель Толедо купив старий будинок всього за 1000 доларів (42 тисячі гривень) і, розбираючи підвал, натрапив на заховані конверти зі стодоларовими купюрами. Про це пише Money Wise.

Загалом всередині виявилося близько 10 000 доларів (420 тисяч гривень). Гроші пролежали між цеглою десятки років.

За словами чоловіка, знайдені купюри датувалися початком 1980-х років.

"Ти читаєш про такі історії, але ніколи не думаєш, що це трапиться з тобою", — зізнався він журналістам.

Заховані в будинку старі стодоларові купюри Фото: Money Wise

Кастанедо міг би залишити знахідку собі, але вирішив з'ясувати, кому будинок належав раніше. У результаті він зв'язався з Ендрю Араньосі, який жив тут з 1946 по 1967 рік. Той припустив, що гроші, найімовірніше, сховав його батько, який займався будівництвом частини будинку.

"Він знайшов їх. Скарб міг бути повністю його. Але він зателефонував мені... Це неймовірно", — сказав він.

Чоловіки домовилися розділити суму порівну. Араньосі використав половину коштів на медичні рахунки й залишив частину на майбутнє. Кастанедо вклав свою частку в ремонт будинку, який і привів його до несподіваного відкриття.

Що говорить закон про знайдені гроші

Історія порушує питання: кому належать гроші, виявлені в старих будівлях? У США закони відрізняються від штату до штату, але експерти радять:

фіксувати знахідку на фото або відео,

перевіряти місцеві правила,

за можливості повідомляти попередніх власників,

при великих сумах консультуватися з юристами.

В Огайо, де сталася знахідка, закон зазвичай віддає знайдені гроші тому, хто їх виявив, якщо встановити власника неможливо.

